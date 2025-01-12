Тисячі литовських дронів, призначених для України, застрягли на складах

Литовські дрони для України, які мали доставити ще до кінця 2024 року, досі знаходяться на складах у Литві. Політики заявляють, що виною всьому бюрократія. Про це інформує УНН з посиланням на литовський суспільний мовник LRT.

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Зазначається, що представники підприємства "RSI Europe", у якого закуповують дрони для України, стверджують, що обладнання поставили кілька місяців тому. Проте у компанії досі немає підтвердження того, що дрони в Україні.

Частину дронів ми доставили в жовтні, частину – в листопаді, але у нас поки немає інформації про те, що дрони довезли в Україну - заявив голова підприємства "RSI Europe" Томас Мілашаускас.

Він додав, що їх поки що не покликали навчати українців використовувати ці дрони.

За словами екс-міністра національної оборони Лаурінаса Кащюнаса, у всьому винна бюрократія. Він стверджує, щоб товар дійшов до кінцевого пункту призначення, необхідно пройти шість кроків.

Бюрократія така: є склади, Агентство оборонних ресурсів має формально передати це армії, уряд має ухвалити рішення про передачу Україні, потім потрібно це перевезти в Україну - сказав Лаурінас Кащюнас.

Екс-міністр пояснив, що кроки логічні, проте якщо на якомусь із етапів відбувається затримка, то застрягає все.

Водночас, виробники дронів закликають здійснювати доставку обладнання в Україну якомога швидше.

Якщо дрони не у солдатів, отже, Україна зазнає більш значних втрат, ніж могла б зазнати - вважає Мілашаускас.

За інформацією LRT, голова парламентського комітету з національної безпеки та оборони Гедрімас Еґлінскас звертає увагу і на технічні характеристики дронів.

"Коли йдеться про дрони, які є новими технологіями, які вироблені за новітніми стандартами, то вони мають опинитися в руках користувачів - українських військових - якомога швидше", - заявив Гедрімас Еґлінскас.

На думку Еґлінскаса, ця історія має стати сигналом для перегляду всієї системи.

У міністерстві оборони заявляють, що дрони, закуплені у литовських виробників, будуть доставлені в Україну найближчим часом. У відомстві кажуть, що ланцюжок уже скорочується, чому слугує постанова уряду, ухвалена цього тижня.

Вона передбачає, що якщо державне майно придбано для потреб іншої держави за рахунок коштів, виділених урядом, то уряд не повинен повторно обговорювати це питання. (...) Відтепер ми почнемо передавати майно в Україну відповідно до цих змінених процедур - йдеться у повідомленні відомства.

У серпні 2024 року п'ять литовських виробників дронів успішно провели випробування в Україні. Для Збройних сил України (ЗСУ) закуплено майже 5 тисяч дронів на суму 5 мільйонів євро. Крім того, 2 300 бойових дронів на суму 3 мільйони євро було куплено для литовської армії.

Нагадаємо

11 січня 2025 року, на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, Президент України Володимир Зеленський доручив збільшити замовлення дронів та наростити виробництво української зброї.