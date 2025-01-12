Тысячи литовских дронов, предназначенных для Украины, застряли на складах

Литовские дроны для Украины, которые должны были доставить еще до конца 2024 года, до сих пор находятся на складах в Литве. Политики заявляют, что виной всему бюрократия. Об этом информирует УНН со ссылкой на литовский общественный вещатель LRT.

Детали

Отмечается, что представители предприятия "RSI Europe", у которого закупают дроны для Украины, утверждают, что оборудование поставили несколько месяцев назад. Однако в компании до сих пор нет подтверждения того, что дроны в Украине.

Часть дронов мы доставили в октябре, часть - в ноябре, но у нас пока нет информации о том, что дроны довезли в Украину - заявил глава предприятия "RSI Europe" Томас Милашаускас.

Он добавил, что их пока не позвали обучать украинцев использовать эти дроны.

По словам экс-министра национальной обороны Лауринаса Кащюнаса, во всем виновата бюрократия. Он утверждает, чтобы товар дошел до конечного пункта назначения, необходимо пройти шесть шагов.

Бюрократия такова: есть склады, Агентство оборонных ресурсов должно формально передать это армии, правительство должно принять решение о передаче Украине, потом нужно это перевезти в Украину - сказал Лауринас Кащюнас.

Экс-министр объяснил, что шаги логичны, однако если на каком-то из этапов происходит задержка, то застревает все.

В то же время, производители дронов призывают осуществлять доставку оборудования в Украину как можно скорее.

Если дроны не у солдат, значит, Украина понесет более значительные потери, чем могла бы понести - считает Милашаускас.

По информации LRT, председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Хедримас Эглинскас обращает внимание и на технические характеристики дронов.

"Когда речь идет о дронах, которые являются новыми технологиями, которые произведены по новейшим стандартам, то они должны оказаться в руках пользователей - украинских военных - как можно скорее", - заявил Хедримас Еглинскас.

По мнению Эглинскаса, эта история должна стать сигналом для пересмотра всей системы.

В министерстве обороны заявляют, что дроны, закупленные у литовских производителей, будут доставлены в Украину в ближайшее время. В ведомстве говорят, что цепочка уже сокращается, чему служит постановление правительства, принятое на этой неделе.

Она предусматривает, что если государственное имущество приобретено для нужд другого государства за счет средств, выделенных правительством, то правительство не должно повторно обсуждать этот вопрос. (...) Отныне мы начнем передавать имущество в Украину в соответствии с этими измененными процедурами - говорится в сообщении ведомства.

В августе 2024 года пять литовских производителей дронов успешно провели испытания в Украине. Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) закуплено почти 5 тысяч дронов на сумму 5 миллионов евро. Кроме того, 2 300 боевых дронов на сумму 3 миллиона евро было куплено для литовской армии.

Напомним

11 января 2025 года, на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, Президент Украины Владимир Зеленский поручил увеличить заказ дронов и нарастить производство украинского оружия.