Зеленський провів Ставку: доручив збільшити замовлення дронів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили операції з дронами та закупівлі на цей рік, і доручив збільшити замовлення дронів, пише УНН.

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"Щойно провів Ставку. Головне - наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони. Сьогодні доповідали щодо контрактів - тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, - зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки. Я доручив збільшити кількість замовлень дронів. Це вже виконується", - повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, "наші арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів".

"І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", - написав Президент.

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