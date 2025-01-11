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Зеленський провів Ставку: доручив збільшити замовлення дронів

Зеленський провів Ставку: доручив збільшити замовлення дронів

Київ • УНН

 • 61447 перегляди

На засіданні Ставки обговорили плани закупівель дронів та озброєння для Сил оборони. Президент доручив збільшити замовлення дронів та наростити виробництво української зброї.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача обговорили операції з дронами та закупівлі на цей рік, і доручив збільшити замовлення дронів, пише УНН.

Деталі

"Щойно провів Ставку. Головне - наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони. Сьогодні доповідали щодо контрактів - тих, які вже виконуються, тих, які заплановані. Це спільне завдання виробників зброї, наших урядовців та всіх, хто залучений, - зробити цей рік рекордним щодо дронів усіх видів, а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії, усієї необхідної техніки. Я доручив збільшити кількість замовлень дронів. Це вже виконується", - повідомив Зеленський у соцмережах.

З його слів, "наші арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів".

"І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", - написав Президент.

Україна посилить виробництво далекобійної зброї у 2025 році: нові подробиці від Умєрова10.12.24, 14:40 • 40389 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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