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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел Ставку: поручил увеличить заказ дронов

Зеленский провел Ставку: поручил увеличить заказ дронов

Киев  •  УНН

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На заседании Ставки обсудили планы закупок дронов и вооружения для Сил обороны. Президент поручил увеличить заказ дронов и нарастить производство украинского оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили операции с дронами и закупки на этот год, и поручил увеличить заказ дронов, пишет УНН.

Детали

«Только что провел Ставку. Главное - наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны. Сегодня докладывали о контрактах - тех, которые уже выполняются, тех, которые запланированы. Это общая задача производителей оружия, наших чиновников и всех, кто вовлечен, - сделать этот год рекордным по дронам всех видов, а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии, всей необходимой техники. Я поручил увеличить количество заказов дронов. Это уже выполняется», - сообщил Зеленский в соцсетях.

По его словам, «наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов».

«И я благодарю все подразделения, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов», - написал Президент.

Украина усилит производство дальнобойного оружия в 2025: новые подробности от Умерова10.12.24, 14:40 • 40034 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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