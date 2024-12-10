Украина усилит производство дальнобойного оружия в 2025: новые подробности от Умерова

Украина активно развивает отечественное производство оружия, и уже в 2025 году эти усилия будут существенно усилены, в частности в сфере создания дальнобойных возможностей. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook, пишет УНН.

Имел большую честь встретиться с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Эстония является одним из ближайших друзей Украины и уже оказала значительную военную, экономическую и дипломатическую поддержку нашему государству. Кристен Михал подчеркнул, что его страна и в дальнейшем ежегодно будет выделять на помощь Украине 0.25% собственного ВВП - написал Умеров.

Отдельно Умеров отметил важность подготовки и оснащения одной из украинских бригад при поддержке эстонских союзников.

"Также рассказал премьер-министру Эстонии о приоритетах украинского оборонного сектора. Мы активно развиваем отечественное производство оружия, и уже в 2025 году эти усилия будут существенно усилены, в частности в сфере создания дальнобойных возможностей", - рассказал Умеров.

Умеров также отметил, что с коллегами проинформировали эстонскую делегацию о текущей ситуации на поле боя, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества в сфере кибербезопасности.

"Эстония имеет уникальный опыт в этой области, и мы верим, что сможем вместе укрепить оборонные возможности Украины", - написал Умеров.

Дополнение

Умеров сообщал, что украинская ракета "Паляниця" вышла в серийное производство.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказывал о стоимости "Паляниці", которая составляет менее $1 млн. По данным AP, ракета имеет радиус действия до 700 км, что позволяет достигать не менее 20 российских аэродромов.

Страна-партнер Литва выделила 10 млн евро на производство украинских дальнобойных дронов "Паляниця".