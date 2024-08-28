Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів
Київ • УНН
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про розробку нової української ракети-дрона "Паляниця" вартістю менше $1 млн. За даними AP, ракета має радіус дії до 700 км, що дозволяє досягати щонайменше 20 російських аеродромів.
Федоров назвав вартість української ракети-дрона "Паляниця". Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Деталі
Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press заявив, що Україна розробила нову ракету-дрон "Паляниця", вартість якої становить менше ніж 1 мільйон доларів.
За словами Федорова, "Паляниця" може змінити правила гри, оскільки дозволить Україні завдавати ударів по території рф в місцях, де цього не очікують.
Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де росія сьогодні не очікує
Водночас він утримався від розголошення деталей щодо дальності ракети та її поточних поставок, посилаючись на міркування безпеки.
Втім згідно з інформацією Associated Press, "Паляниця" має радіус дії до 700 кілометрів, що можна порівняти з американськими ракетами ATACMS. Це дозволяє їй досягати щонайменше 20 російських аеродромів, розташованих на території терористів, що значно розширює можливості України у нанесенні точкових ударів по військових об’єктах противника.
Україна вперше застосувала нову українську ракету-дрон "Паляниця" - Зеленський24.08.24, 12:18 • 26480 переглядiв