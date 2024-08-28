Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів

ukenru
13:46 • 15529 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 28850 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 52224 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 84361 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 139049 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 181299 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 261942 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166100 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141894 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128290 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 129713 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 65414 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 98923 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 75605 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 60956 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 15563 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 129713 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 261950 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 198012 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 228044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 5999 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 19827 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 23510 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 28625 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 38520 перегляди
Актуальне
Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів

Федоров: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця" вартістю до 1 млн доларів

Київ • УНН

 • 23354 перегляди

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про розробку нової української ракети-дрона "Паляниця" вартістю менше $1 млн. За даними AP, ракета має радіус дії до 700 км, що дозволяє досягати щонайменше 20 російських аеродромів.

Федоров назвав вартість української ракети-дрона "Паляниця". Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю Associated Press заявив, що Україна розробила нову ракету-дрон "Паляниця", вартість якої становить менше ніж 1 мільйон доларів.

За словами Федорова, "Паляниця" може змінити правила гри, оскільки дозволить Україні завдавати ударів по території рф в місцях, де цього не очікують.

Я думаю, що це змінить правила гри, тому що ми зможемо завдати удару там, де росія сьогодні не очікує

- зазначив Михайло Федоров.

Водночас він утримався від розголошення деталей щодо дальності ракети та її поточних поставок, посилаючись на міркування безпеки.

Втім згідно з інформацією Associated Press, "Паляниця" має радіус дії до 700 кілометрів, що можна порівняти з американськими ракетами ATACMS. Це дозволяє їй досягати щонайменше 20 російських аеродромів, розташованих на території терористів, що значно розширює можливості України у нанесенні точкових ударів по військових об’єктах противника.

Україна вперше застосувала нову українську ракету-дрон "Паляниця" - Зеленський24.08.24, 12:18 • 26480 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,773.88
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01