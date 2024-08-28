Федоров: Украина разработала ракету-дрон "Паляница" стоимостью до 1 млн долларов

Федоров назвал стоимость украинской ракеты-дрона "Паляница". Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

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Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Associated Press заявил, что Украина разработала новую ракету-дрон "Паляница", стоимость которой составляет менее 1 миллиона долларов.

По словам Федорова, "Паляница" может изменить правила игры, поскольку позволит Украине наносить удары по территории РФ в местах, где этого не ожидают.

Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где россия сегодня не ожидает - отметил Михаил Федоров.

В то же время он воздержался от разглашения деталей относительно дальности ракеты и ее текущих поставок, ссылаясь на соображения безопасности.

Впрочем, согласно информации Associated Press, "Паляница" имеет радиус действия до 700 километров, что сопоставимо с американскими ракетами ATACMS. Это позволяет ей достигать не менее 20 российских аэродромов, расположенных на территории террористов, что значительно расширяет возможности Украины в нанесении точечных ударов по военным объектам противника.

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