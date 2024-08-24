Украина впервые применила новую украинскую ракету-дрон "Паляниця" - Зеленский

Сегодня состоялось первое и успешное боевое применение нового украинского оружия - ракеты-дрона "Паляниця", заявил во время торжеств ко Дню Независимости Украины Президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент УНН.

Мы не шли с войной в россию. Это оттуда в наш дом несут руины и пытаются навязать нам неволю. Украинцы на это отвечают вполне справедливо, отвечают своей собственной силой и вместе с нашими партнерами честно, неизменно, метко и с каждым днем ​​все дальнобойнее. Именно сегодня произошло первое и успешное боевое применение нашего нового оружия, абсолютно нового класса оружия – украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это новый наш метод метод возмездия агрессору. Враг был поражен. Я благодарю всех, кто это обеспечил, всех разработчиков, производителей и наших воинов. Знаем, что россии будет сложно, сложно сказать, что именно прилетело. Сложно противодействовать, но очень легко понять, за что