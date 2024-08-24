Україна вперше застосувала нову українську ракету-дрон "Паляниця" - Зеленський
Київ • УНН
Сьогодні відбулося перше бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниці". Це абсолютно новий клас зброї, який успішно пройшов випробування.
Сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нової української зброї - ракети-дрона "Паляниця", заявив під час урочистостей до Дня Незалежності України Президент Володимир Зеленський, повідомляє кореспондент УНН.
Ми не йшли з війною до росії. Це звідти до нашого дому несуть руїни та намагаються нав’язати нам неволю. Українці на це відповідають цілком справедливо, відповідають свою власною силою та разом з нашими партнерами чесно, незмінно, влучно і з кожним днем все більш далекобійно. Саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї, абсолютно нового класу зброї - української ракети-дрона "Паляниці". Це новий наш метод метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив, всім розробникам, виробникам і нашим воїнам. Знаємо, що росії буде складно, складно вимовити, що саме прилетіло. Складно протидіяти, але дуже легко, легко зрозуміти за що
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Незалежності України заявив, що "хворий дід із червоної площі", який постійно погрожує всім червоною кнопкою, не буде диктувати нам якісь свої червоні лінії.