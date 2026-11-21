У неділю в частині областей України діятимуть графіки відключень до 2,5 черги
Київ • УНН
22 листопада в окремих регіонах України застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом до 2,5 черги через наслідки російських ударів по енергосистемі.
У неділю, 22 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для промислових споживачів запровадять графіки обмеження потужності. Про це повідомляє Укренерго, пише УНН.
Деталі
Для всіх категорій споживачів передбачені погодинні відключення обсягом від однієї до 2,5 черг.
Причиною обмежень є наслідки російських атак на енергосистему.
Складною залишається ситуація на Одещині та Рівненщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електроенергію споживачам
Актуальні графіки відключень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу електроенергії.
На Одещині тривають масштабні знеструмлення через російські удари по енергооб’єктах21.11.26, 19:49 • 3512 переглядiв