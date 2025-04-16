Рівненська область

На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО

На Рівненщині поліція розслідує вбивство собаки, яке сталось ще у 2021 році. Зловмисник вже перебуває під вартою за інші злочини, йому загрожує новий термін.