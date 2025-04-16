Рівненська область

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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

На Рівненщині чоловік застрелив собаку в угідді "Поліське Сарни", де раніше відпочивав Ситник. Власник угіддя, Олександр Юркевич, колись балотувався в депутати.

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

Чоловік, який застрелив собаку на Рівненщині, з грудня 2024 року перебуває в СІЗО за підозрою у викраденні людини та замаху на вбивство. Його також підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.

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У Броварах повідомляють про підлітків, які стріляли у тварин з пневматичної зброї: поліція розпочала перевірку

У Броварах група підлітків стріляє по тваринах з пневматичної зброї. Поліція Київщини розпочала перевірку інциденту після повідомлень у соцмережах.

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На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО

На Рівненщині поліція розслідує вбивство собаки, яке сталось ще у 2021 році. Зловмисник вже перебуває під вартою за інші злочини, йому загрожує новий термін.

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На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

У Дубні діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані. Батьки хуліганів відшкодували збитки та отримали адмінпротоколи.

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Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

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