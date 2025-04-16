Рівненська область

На Рівненщині чоловік застрелив собаку в угідді "Поліське Сарни", де раніше відпочивав Ситник. Власник угіддя, Олександр Юркевич,
колись балотувався в депутати.
Чоловік, який застрелив собаку на Рівненщині, з грудня 2024 року перебуває в СІЗО за підозрою у викраденні людини та замаху на
вбивство. Його також підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами.
У Броварах група підлітків стріляє по тваринах з пневматичної зброї. Поліція Київщини розпочала перевірку інциденту після
повідомлень у соцмережах.
На Рівненщині поліція розслідує вбивство собаки, яке сталось ще у 2021 році. Зловмисник вже перебуває під вартою за інші злочини,
йому загрожує новий термін.
У Дубні діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані. Батьки хуліганів відшкодували збитки та отримали
адмінпротоколи.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних
об'єктів при погіршенні погоди.