Атака рф на підприємство Рівненщини - одна людина загинула

У середу, 28 жовтня, росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненщини, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.

Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув. Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували