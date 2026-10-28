Атака рф на підприємство Рівненщини - одна людина загинула
Київ • УНН
росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі. Загинув чоловік, пожежу рятувальники локалізували.
У середу, 28 жовтня, росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненщини, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.
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Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув. Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували
Нагадаємо
росія у ніч на 28 жовтня запустила по Україні балістичну ракету і 88 дронів. Збито або придушено 71 безпілотник.