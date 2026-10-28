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Атака рф на підприємство Рівненщини - одна людина загинула

Київ • УНН

 • 700 перегляди

росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі. Загинув чоловік, пожежу рятувальники локалізували.

Атака рф на підприємство Рівненщини - одна людина загинула

У середу, 28 жовтня, росіяни атакували цивільне підприємство у Сарненському районі Рівненщини, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає УНН.

Деталі

Цивільне підприємство на Сарненщині опинилося під атакою ворога. На жаль, людських жертв уникнути не вдалося. Один чоловік загинув. Пожежу, що виникла, рятувальники локалізували

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

росія у ніч на 28 жовтня запустила по Україні балістичну ракету і 88 дронів. Збито або придушено 71 безпілотник.

Євген Устименко

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