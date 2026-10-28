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росія атакувала Україну балістикою та 88 дронами - скільки знищили

Київ • УНН

 • 1804 перегляди

Уночі рф запустила по Україні балістичну ракету та 88 ударних дронів. ППО знищила або придушила 71 безпілотник, зафіксовано влучання у 8 місцях.

росія атакувала Україну балістикою та 88 дронами - скільки знищили

росія у ніч на 28 жовтня запустила по Україні балістичну ракету і 88 дронів. Збито або придушено 71 безпілотник. Про це УНН пише з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Звідки і чим вдарила рф

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 28 жовтня (з 18:00 27 жовтня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/С-400 із Таганрога, рф, та 88 ударними БпЛА типу Shahed (38 із них - реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ - рф, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Скільки знищили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 71 ворожий БпЛА типу Shahed (31 із них - реактивний), Гербера, дрон інших типів, декілька ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває

- повідомили у ПС ЗСУ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

У Генштабі повідомили, скільки росія втратила протягом доби військових та техніки28.10.26, 07:10 • 2282 перегляди

Юлія Шрамко

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