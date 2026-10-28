У Генштабі повідомили, скільки росія втратила протягом доби військових та техніки

За минулу добу російська армія втратила на війні проти України ще 1510 військовослужбовців. Загальні втрати особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 583 350 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

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За даними українського військового командування, протягом доби Сили оборони також знищили 21 артилерійську систему, 1543 безпілотники оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Крім того, російська армія втратила 266 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також сім наземних робототехнічних комплексів.

Загальні втрати російської армії станом на 28 жовтня

Від початку повномасштабного вторгнення росія, за оцінками Генштабу ЗСУ, втратила 12 448 танків, 25 609 бойових броньованих машин, 51 674 артилерійські системи та 2241 реактивну систему залпового вогню.

Також українські військові знищили 1727 засобів протиповітряної оборони, 449 літаків і 356 гелікоптерів противника.

Втрати російської армії серед безпілотних систем становлять 585 795 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 3032 наземні робототехнічні комплекси. Крім того, від початку вторгнення знищено 5140 крилатих ракет.

У Генеральному штабі наголошують, що наведені дані про втрати противника уточнюються.

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