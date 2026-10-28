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«Калибр» (семейство ракет)

В Генштабе сообщили, сколько Россия потеряла за сутки военнослужащих и техники

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Генштаб сообщил о 1510 погибших российских военнослужащих за сутки. Также уничтожены 1543 дрона, 21 артиллерийская система, две ракеты и 266 машин.

В Генштабе сообщили, сколько Россия потеряла за сутки военнослужащих и техники

За минувшие сутки российская армия потеряла в войне против Украины еще 1510 военнослужащих. Общие потери личного состава противника с начала полномасштабного вторжения достигли примерно 1 583 350 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным украинского военного командования, в течение суток Силы обороны также уничтожили 21 артиллерийскую систему, 1543 беспилотника оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Кроме того, российская армия потеряла 266 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также семь наземных робототехнических комплексов.

Общие потери российской армии по состоянию на 28 октября

С начала полномасштабного вторжения Россия, по оценкам Генштаба ВСУ, потеряла 12 448 танков, 25 609 боевых бронированных машин, 51 674 артиллерийские системы и 2241 реактивную систему залпового огня.

Также украинские военнослужащие уничтожили 1727 средств противовоздушной обороны, 449 самолетов и 356 вертолетов противника.

Потери российской армии среди беспилотных систем составляют 585 795 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3032 наземных робототехнических комплекса. Кроме того, с начала вторжения уничтожено 5140 крылатых ракет.

В Генеральном штабе подчеркивают, что приведенные данные о потерях противника уточняются.

Путин полтора часа рассказывал об истории славян вместо обсуждения прекращения огня в Украине28.10.26, 03:56 • 12228 просмотров

Степан Гафтко

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