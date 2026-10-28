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Путин полтора часа рассказывал об истории славян вместо обсуждения прекращения огня в Украине

Киев • УНН

 • 12205 просмотра

Во время переговоров с лидерами Финляндии и Норвегии Путин сосредоточился на истории славян. Предметного разговора о прекращении огня не состоялось.

Путин полтора часа рассказывал об истории славян вместо обсуждения прекращения огня в Украине

Российский диктатор владимир путин во время переговоров с лидерами Финляндии и Норвегии посвятил около полутора часов историческим рассказам о славянах, фактически избежав предметного разговора о прекращении огня в Украине. Об этом сообщается по итогам переговоров, пишет УНН.

Детали

По имеющейся информации, собеседники путина сознательно не перебивали его, пытаясь оценить реальную готовность кремля к дальнейшему диалогу с европейскими государствами.

Однако вместо обсуждения конкретных шагов для прекращения боевых действий российский президент сосредоточился на собственной трактовке истории славянских народов.

Разговор о перемирии фактически не состоялся

В результате переговоры так и не перешли к предметному обсуждению неотложного прекращения огня в Украине.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не видит никаких признаков готовности россии к серьезным мирным переговорам, несмотря на дипломатические контакты европейских лидеров с кремлем.

Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным нет признаков готовности россии к миру28.10.26, 00:37 • 13343 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Андрей Сибига
Финляндия
Норвегия
Украина