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путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні

Київ • УНН

 • 12025 перегляди

Під час переговорів із лідерами Фінляндії та Норвегії путін зосередився на історії слов’ян. Предметної розмови про припинення вогню не відбулося.

путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні

російський диктатор володимир путін під час переговорів із лідерами Фінляндії та Норвегії присвятив близько півтори години історичним розповідям про слов'ян, фактично уникнувши предметної розмови про припинення вогню в Україні. Про це повідомляється за підсумками переговорів, пише УНН.

Деталі

За наявною інформацією, співрозмовники путіна свідомо не перебивали його, намагаючись оцінити реальну готовність кремля до подальшого діалогу з європейськими державами.

Однак замість обговорення конкретних кроків для припинення бойових дій російський президент зосередився на власному трактуванні історії слов'янських народів.

Розмова про перемир'я фактично не відбулася

У результаті переговори так і не перейшли до предметного обговорення невідкладного припинення вогню в Україні.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не бачить жодних ознак готовності росії до серйозних мирних переговорів, попри дипломатичні контакти європейських лідерів із кремлем.

Сибіга заявив, що після розмови європейських лідерів із путіним немає ознак готовності росії до миру28.10.26, 00:37 • 13307 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Андрій Сибіга
Фінляндія
Норвегія
Україна