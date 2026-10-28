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Сибіга заявив, що після розмови європейських лідерів із путіним немає ознак готовності росії до миру

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Андрій Сибіга заявив, що після розмови європейських лідерів із путіним росія не демонструє готовності до переговорів. Україна готова до діалогу без односторонніх поступок.

Сибіга заявив, що після розмови європейських лідерів із путіним немає ознак готовності росії до миру

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росія не демонструє готовності до серйозних мирних переговорів навіть після телефонної розмови президента Фінляндії Александера Стубба та прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з володимиром путіним. Про це повідомляє LRT із посиланням на заяву міністра під час пресконференції в Гельсінкі, пише УНН.

Деталі

Жодних ознак. На жаль, ні на полі бою, ні в жодній реальності ми не бачимо ознак того, що росія готова до серйозних переговорів. Це факт. Тому ми повинні продовжувати чинити тиск

– наголосив Сибіга.

Водночас він підтвердив, що розмову європейських лідерів із путіним узгодили з Україною. Київ готовий до тристоронніх переговорів зі США та росією в Абу-Дабі, а також до часткового або повного припинення вогню, але виключає односторонні поступки.

Розмова з путіним викликала суперечки серед європейських лідерів

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен розкритикувала телефонні переговори, заявивши, що попередні контакти європейських політиків із путіним не принесли результатів. Вона також висловила невдоволення недостатніми консультаціями з партнерами.

Натомість глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Гельсінкі не прагне бути посередником або нормалізувати відносини з москвою.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що військова підтримка України не суперечить дипломатичним зусиллям. За його словами, важливо донести позицію європейських держав безпосередньо до російського керівництва.

Стубб і Стьоре провели "хорошу розмову" із Зеленським після переговорів з путіним27.10.26, 12:29 • 7068 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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