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The New York Times
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Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным нет признаков готовности россии к миру

Киев • УНН

 • 3998 просмотра

Андрей Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным россия не демонстрирует готовности к переговорам. Украина готова к диалогу без односторонних уступок.

Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным нет признаков готовности россии к миру

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия не демонстрирует готовности к серьезным мирным переговорам даже после телефонного разговора президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Владимиром Путиным. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление министра во время пресс-конференции в Хельсинки, пишет УНН.

Детали

Никаких признаков. К сожалению, ни на поле боя, ни в какой-либо другой реальности мы не видим признаков того, что Россия готова к серьезным переговорам. Это факт. Поэтому мы должны продолжать оказывать давление

— подчеркнул Сибига.

В то же время он подтвердил, что разговор европейских лидеров с Путиным был согласован с Украиной. Киев готов к трехсторонним переговорам с США и Россией в Абу-Даби, а также к частичному или полному прекращению огня, но исключает односторонние уступки.

Разговор с Путиным вызвал споры среди европейских лидеров

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала телефонные переговоры, заявив, что предыдущие контакты европейских политиков с Путиным не принесли результатов. Она также выразила недовольство недостаточными консультациями с партнерами.

В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не стремится быть посредником или нормализовать отношения с Москвой.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что военная поддержка Украины не противоречит дипломатическим усилиям. По его словам, важно донести позицию европейских государств непосредственно до российского руководства.

Стубб и Стёре провели "хороший разговор" с Зеленским после переговоров с путиным27.10.26, 12:29 • 7122 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Хельсинки
Александр Стабб
Абу-Даби
Эспен Барт Эйде
Финляндия
Дания
Норвегия
Соединённые Штаты
Украина
Киев