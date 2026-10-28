Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным нет признаков готовности россии к миру
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил, что после разговора европейских лидеров с путиным россия не демонстрирует готовности к переговорам. Украина готова к диалогу без односторонних уступок.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Россия не демонстрирует готовности к серьезным мирным переговорам даже после телефонного разговора президента Финляндии Александера Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре с Владимиром Путиным. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление министра во время пресс-конференции в Хельсинки, пишет УНН.
Детали
Никаких признаков. К сожалению, ни на поле боя, ни в какой-либо другой реальности мы не видим признаков того, что Россия готова к серьезным переговорам. Это факт. Поэтому мы должны продолжать оказывать давление
В то же время он подтвердил, что разговор европейских лидеров с Путиным был согласован с Украиной. Киев готов к трехсторонним переговорам с США и Россией в Абу-Даби, а также к частичному или полному прекращению огня, но исключает односторонние уступки.
Разговор с Путиным вызвал споры среди европейских лидеров
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен раскритиковала телефонные переговоры, заявив, что предыдущие контакты европейских политиков с Путиным не принесли результатов. Она также выразила недовольство недостаточными консультациями с партнерами.
В свою очередь, глава МИД Финляндии Элина Валтонен подчеркнула, что Хельсинки не стремится быть посредником или нормализовать отношения с Москвой.
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде отметил, что военная поддержка Украины не противоречит дипломатическим усилиям. По его словам, важно донести позицию европейских государств непосредственно до российского руководства.
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