Бельгийские чиновники во главе с премьер-министром прибыли в Киев для демонстрации поддержки Украине и обсуждения сотрудничества в оборонной сфере. Их сопровождают руководители бельгийских оборонных предприятий.
Министры финансов Украины и Дании обсудили бюджетные потребности Украины и сотрудничество на пути к евроинтеграции. Также стороны рассмотрели вопрос присоединения Украины к фондам ЕС.
Госсекретарь Рубио заявил, что США не планируют аннексировать Гренландию, подчеркивая уважение к самоопределению гренландцев. Он призвал Данию сосредоточиться на желании Гренландии к независимости.
Генерал Каволи заявил о подготовке новой партии F-16 для Украины и расширении обучения пилотов. Украинские силы уже используют F-16 для защиты неба.
Дания объявила о 25-м пакете военной помощи Украине на сумму $970 млн. Он будет включать усиление ПВО, артиллерии, поддержку авиации и взносы в коалиции.
Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 6,7 миллиардов крон на 2025-2027 годы. Средства пойдут на ПВО, артиллерию и поддержку Военно-воздушных сил.
Белый дом готовит оценку стоимости установления контроля над Гренландией, включая расходы на госуслуги и доходы от ресурсов. Рассматривается более выгодная сделка для Гренландии, чем от Дании.
Главы МИД Дании и США встретятся в Брюсселе. Ранее Трамп выражал намерения относительно контроля над Гренландией, что вызвало напряжение в отношениях стран.
Программа Ukraine2EU будет оказывать целевую помощь Украине на пути к членству в ЕС. Ukraine2EU будет поддерживать Украину на всех этапах подготовки к членству в ЕС.
Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул важность сотрудничества с Данией на пути к суверенитету. Гренландия заинтересована в партнерстве с США в сферах торговли и безопасности, но исключает интеграцию.
Представители парламентов 17 стран ЕС и депутаты Европарламента прибыли в Киев. Визит является символом поддержки, солидарности и доверия к Украине.
Правительство Швеции объявило о крупнейшем пакете военной поддержки Украине стоимостью около $1,6 млрд. В пакет войдут закупки оборонного оборудования и финансовые пожертвования.
Мальчик Йенс делает изделия из бисера и продает их, чтобы помочь украинским детям, потерявшим дома. В общей сложности он собрал уже более 34 тысяч датских крон.
Дональд Трамп заявил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.
Премьер-министр Дании ответила на обвинения вице-президента США относительно недостаточной защиты Гренландии. Министр иностранных дел Дании раскритиковал США за тон.
Опрос показал, что 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. Тем временем, менее 30% американцев поддерживают эту идею.
Вице-президент США заявил в Гренландии, что страна имеет значение для мировой безопасности. По словам Венса, для усиления позиций США военная сила не нужна.
Вице-президент США Венс посетил космическую базу Питуффик в Гренландии после заявлений Трампа о важности региона для нацбезопасности. Дания критикует давление США и подчеркивает сопротивление.
В Париже лидеры обсудили поддержку Украины, санкции против россии и создание "сил сдерживания". Зеленский подчеркнул важность сохранения санкций и роли США в остановке войны.
Страны-партнеры выделили 20 миллионов евро на закупку тактических разведывательных дронов для Сил обороны. Ожидается, что техника будет поставлена в течение трех месяцев.
Датский телеканал TV2 сообщил, что королевская гвардия Дании употребляла кокаин во время службы. Гвардейцы были уволены, оштрафованы и получили судимость. Общественность Дании обеспокоена инцидентом, поскольку гвардейцы охраняют важные объекты в стране.
Шесть стран ЕС призвали Брюссель срочно разработать четкую дорожную карту для вступления Украины в блок. Это происходит на фоне опасений, что Венгрия пытается подорвать шансы Украины.
В Гренландии прошли самые крупные в истории протесты из-за заявлений Трампа об аннексии острова. Тысячи людей вышли на улицы, демонстрируя единство в вопросе территориальной целостности.
Соединенные Штаты обратились к европейским странам с просьбой увеличить экспорт яиц из-за дефицита и высоких цен. Причиной является птичий грипп, уничтоживший миллионы кур-несушек.
Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал слова Трампа о выборах в Гренландии, где победили сторонники независимости. Трамп считает, что это "хорошо" для США, но Дания не согласна.
Глава Комитета обороны Дании Расмус Ярлов возмущен обсуждением Трампом и Рютте аннексии Гренландии. Он подчеркнул, что это будет означать войну между двумя странами НАТО.
Немецкий концерн Rheinmetall заявил о готовности предоставить вооружение для международной миротворческой миссии в Украине. Компания может предложить более 2000 наименований вооружений, в частности танки и бронеавтомобили.
На выборах в Гренландии победила партия Demokratit, которая выступает за постепенное приближение к независимости от Дании. Это произошло на фоне интереса США к острову.
По состоянию на январь 2025 года 4,3 млн украинцев получили временную защиту в странах ЕС. Больше всего беженцев приняли Германия (27,3%), Польша (23,2%) и Чехия (9,2%).
Датская почтовая служба PostNord объявила о прекращении доставки писем с 30 декабря 2025 года из-за 90% падения спроса. Компания сократит 1500 сотрудников и сосредоточится на доставке посылок.