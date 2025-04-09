Глава МИД Дании отреагировал на слова Трампа о выборах в Гренландии

Ларс Лёкке Расмуссен прокомментировал слова Трампа о выборах в Гренландии, где победили сторонники независимости. Трамп считает, что это "хорошо" для США, но Дания не согласна.