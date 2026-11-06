Планы ЕС в отношении ИИ-чипов и Арктики парализованы бюджетным тупиком — Politico

Стремление Европы ускорить производство чипов для искусственного интеллекта и план усиления присутствия в Арктике — среди ключевых вопросов политики ЕС, которые застряли в тупике противостояния вокруг семилетнего бюджета блока в Брюсселе. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Европейские политики заявляют, что не могут продвигаться вперед в своих вопросах без достаточной ясности относительно предложений, связанных с финансированием ЕС, на фоне того, что тупиковая ситуация в переговорах о размере бюджета ЕС на 2028–2034 годы означает: финансовые ассигнования после следующего года неизвестны.

"Наблюдается увеличение количества отраслевого законодательства с целями, требующими многолетних бюджетных обязательств, — сказала участница переговоров по бюджету ЕС. — Но бюджетные переговоры оторваны от политических дискуссий".

Правительства стран ЕС спешат достичь соглашения между собой об общем размере бюджета до конца года. Так называемые бережливые страны, которые настаивают на значительном сокращении бюджетных расходов, — Германия, Нидерланды, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия — публично заявили, что предложение ирландского председательства в Совете ЕС, предусматривающее сокращение расходов на 159 миллиардов евро, недостаточно.

Без прорыва: в ЕС застопорились переговоры по бюджету

Тупиковая ситуация не помешала исполнительной власти ЕС неоднократно публично заявлять о своих политических планах и амбициях, даже несмотря на то, что она не может с уверенностью обеспечить необходимые средства для реализации этих планов, указывает издание.

Ярким примером является недавняя презентация Еврокомиссией своей стратегии по укреплению присутствия ЕС в Арктике в условиях роста военной и коммерческой активности в регионе. Она включала планы по развитию транспортных сетей, проектов по поставкам критически важного сырья и созданию центра морской безопасности в регионе. Однако эти планы были представлены без каких-либо подробностей о финансировании, отмечает издание.

ЕС обнародует стратегию укрепления позиций в Арктике на фоне давления со стороны США и России — AFP

Еврокомиссар по международному партнерству Йозеф Сикела заявил тогда, что "невозможно" гарантировать будущее финансирование из-за продолжающихся бюджетных переговоров.

Аналичное предупреждение появилось и в масштабном плане ЕС по развитию производства микросхем, направленном на снижение зависимости от иностранных технологий и увеличение производства чипов, используемых в моделях искусственного интеллекта. В предложении четко указывалось, что оно не может "предвидеть или решать" результат переговоров по следующему семилетнему бюджету ЕС и что заявки на средства для реализации запланированных проектов "могут быть поданы только на более позднем этапе".

Эти заявления возмутили депутатов парламентов нескольких стран блока, которые, возможно, не следили за бюджетными баталиями и юридическими тонкостями ЕС, указывает издание. Германский Бундесрат, как и нижняя палата итальянского парламента и чешский Сенат, представили свои замечания по плану ЕС по производству микросхем, попросив Еврокомиссию уточнить имеющийся бюджет.

В резолюции чешского Сената указывалось на "неопределенность, связанную с долгосрочным финансированием предложенных мер", и содержалась просьба о том, чтобы цели были "подкреплены адекватными и предсказуемыми ресурсами".

Бюджетная неопределенность создает трудности как для разработки законов, так и для их реализации. Некоторые правительства жаловались, что не могут соблюдать правила, не зная, сколько средств будет доступно на уровне ЕС для реализации планов.

Перераспределение средств

Неопределенность распространяется даже среди постоянных основных получателей финансирования ЕС — фермеров и регионов, которые не знают, сколько денег они получат в ближайшие годы.

Главная новая идея следующего бюджетного предложения Еврокомиссии — предоставить правительствам большую свободу действий в перераспределении средств между различными приоритетами.

Чиновники Еврокомиссии регулярно жалуются на то, что нынешний бюджет, в котором более 90 процентов финансирования изначально было зарезервировано, оставил их плохо подготовленными к борьбе с пандемией COVID-19, многочисленными энергетическими кризисами и войной в Украине.

Хотя новый бюджет призван повысить готовность Брюсселя и правительств стран блока к непредвиденным кризисам, он подвергся критике за свою непредсказуемость.

По этой причине главы регионов и министры сельского хозяйства, которые совместно получают почти половину всех выплат ЕС, в ходе текущих переговоров добиваются увеличения своей доли в таком гарантированном финансировании, указывает издание.

Согласно новой бюджетной архитектуре, регионы и фермеры в значительной мере конкурируют за один и тот же финансовый пакет. Хотя Еврокомиссия выделила 217 миллиардов евро для более бедных регионов в течение следующих семи лет, правительства стран блока обладают значительной свободой действий при определении финансирования для более богатых регионов. Эти изменения возмутили регионы, которые призывают Европейский парламент усилить гарантии для местных сообществ.