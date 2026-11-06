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Плани ЄС щодо ШІ-чіпів та Арктики паралізував бюджетний глухий кут - Politico

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Суперечка про бюджет ЄС на 2028–2034 роки залишила без фінансування плани розвитку AI-чіпів та посилення присутності в Арктиці. Фермери й регіони також вимагають гарантій.

Плани ЄС щодо ШІ-чіпів та Арктики паралізував бюджетний глухий кут - Politico

Прагнення Європи прискорити виробництво чіпів для штучного інтелекту та план посилення присутності в Арктиці серед ключових питань політики ЄС, що застрягли в глухому куті протистояння навколо семирічного бюджету блоку у Брюсселі. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Європейські політики заявляють, що не можуть просуватися вперед зі своїх питань без достатньої ясності щодо пропозицій, пов'язаних із фінансуванням ЄС, на тлі того, як тупикова ситуація у переговорах щодо розміру бюджету ЄС на 2028-2034 роки означає, що фінансові асигнування після наступного року невідомі.

"Спостерігається збільшення галузевого законодавства з цілями, які вимагають багаторічних бюджетних зобов'язань, - сказала людина, яка брала участь у переговорах щодо бюджету ЄС. - Але бюджетні переговори відірвані від політичних дискусій".

Уряди країн ЄС поспішають досягти угоди між собою щодо загального розміру бюджету до кінця року. Так звані економні країни, які наполягають на значному скороченні бюджетних видатків - Німеччина, Нідерланди, Австрія, Швеція, Данія та Фінляндія - публічно заявили, що пропозиція ірландського головування в Раді ЄС, яка передбачає скорочення видатків на 159 мільярдів євро, недостатня.

Без прориву: у ЄС застопорилися переговори по бюджету16.10.26, 09:00 • 6038 переглядiв

Тупикова ситуація не завадила виконавчій владі ЄС неодноразово публічно заявляти про свої політичні плани та амбіції, навіть попри те, що вона не може з упевненістю забезпечити необхідні кошти для реалізації цих планів, вказує видання.

Яскравим прикладом є нещодавня презентація Єврокомісією своєї стратегії щодо зміцнення присутності ЄС в Арктиці в умовах зростання військової та комерційної активності в регіоні. Вона включала плани щодо розвитку транспортних мереж, проєктів з постачання критично важливої ​​сировини та створення центру морської безпеки в регіоні. Але ці плани були представлені без будь-яких подробиць щодо фінансування, зауважує видання.

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Єврокомісар з міжнародного партнерства Йозеф Сікела заявив тоді, що "неможливо" гарантувати майбутнє фінансування через бюджетні переговори, що продовжуються.

Аналогічне попередження з'явилося і в масштабному плані ЄС розвитку виробництва мікросхем, спрямованому на зниження залежності від іноземних технологій і збільшення виробництва чіпів, що використовуються в моделях штучного інтелекту. У пропозиції чітко вказувалося, що вона не може "передбачати або вирішувати" результат переговорів щодо наступного семирічного бюджету ЄС, і що на кошти на реалізацію запланованих проєктів "можуть бути запити лише на пізнішому етапі".

Ці заяви обурили депутатів парламентів кількох країн блоку, які, можливо, не стежили за бюджетними баталіями та юридичними тонкощами ЄС, вказує видання. Німецький Бундесрат, як і нижня палата італійського парламенту та чеський Сенат представили свої зауваження щодо плану ЄС щодо виробництва мікросхем, попросивши Єврокомісію уточнити наявний бюджет.

У резолюції чеського Сенату вказувалося на "невизначеність, пов'язану з довгостроковим фінансуванням запропонованих заходів", і містилося прохання про те, щоб цілі були "підкріплені адекватними та передбачуваними ресурсами".

Бюджетна невизначеність створює труднощі як для розробки законів, так і щодо їх реалізації. Деякі уряди скаржилися, що не можуть дотримуватись правил, не знаючи, скільки коштів буде доступно на рівні ЄС для реалізації планів.

Перерозподіл коштів

Невизначеність поширюється навіть серед постійних основних отримувачів фінансування ЄС - фермерів та регіонів, які не знають, скільки грошей вони отримають у найближчі роки.

Головна нова ідея наступної бюджетної пропозиції Єврокомісії - надати урядам більшу свободу дій у перерозподілі коштів між різними пріоритетами.

Чиновники Єврокомісії регулярно скаржаться на те, що нинішній бюджет, де понад 90 відсотків фінансування спочатку було зарезервовано, залишив їх погано підготовленими до боротьби з пандемією COVID-19, численними енергетичними кризами та війною в Україні.

Хоча новий бюджет покликаний покращити готовність Брюсселя та урядів країн блоку до непередбачених криз, він піддався критиці за свою непередбачуваність.

З цієї причини очільники регіонів та міністри сільського господарства, які спільно отримують майже половину всіх виплат ЄС, під час поточних переговорів домагаються збільшення своєї частки у такому гарантованому фінансуванні, вказує видання.

Згідно з новою бюджетною архітектурою, регіони та фермери значною мірою конкурують за один і той самий фінансовий пакет. Хоча Єврокомісія виділила 217 мільярдів євро для бідніших регіонів протягом наступних семи років, уряди країн блоку мають значну свободу дій у визначенні фінансування для багатших регіонів. Ці зміни обурили регіони, які закликають Європейський парламент посилити гарантії для місцевих громад.

Юлія Шрамко

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