Компанія Ferrari завершила 20-місячну реставрацію унікального автомобіля 365 GTB4 Daytona 1969 року випуску, який протягом 37 років вважався втраченим. Єдиний екземпляр із алюмінієвим кузовом, створений на замовлення бізнесмена Лучано Конті, після багаторічного забуття повернули до життя фахівці Ferrari Classiche, пише УНН.

Історія автомобіля

Ferrari 365 GTB4 представили на Паризькому автосалоні у 1968 році. Модель отримала прізвисько Daytona на честь перемоги Ferrari на перегонах 24 години Дайтони у 1967 році. Тоді команда спеціально організувала фініш трьох автомобілів пліч-о-пліч, повторивши знаменитий результат Ford GT40 на "24 годинах Ле-Мана" роком раніше.

Спочатку Ferrari планувала виготовити п’ять автомобілів з алюмінієвим кузовом для перегонів. Однак бізнесмен Лучано Конті, близький соратник Енцо Феррарі, замовив шостий екземпляр — спеціальну дорожню версію. Саме цей автомобіль із номером шасі 12653 став унікальним.

Конті отримав машину у 1969 році, але вже за рік продав її. У 1971 році автомобіль відправили до Японії, де згодом залишили напризволяще через несправність коробки передач, яку не змогли відремонтувати.

Лише у 2017 році Ferrari 365 GTB4 Daytona знайшли. Того ж року данський колекціонер придбав автомобіль на аукціоні RM Sotheby's за 1,807 млн євро. На той момент він перебував у занедбаному стані.

У 2023 році автомобіль повернувся до Маранелло, де його передали фахівцям Ferrari Classiche для повної реставрації.

20 місяців відновлення

За інформацією Ferrari, попри десятиліття зберігання у вологому середовищі та відсутність належного захисту, усі оригінальні компоненти автомобіля збереглися.

Під час реставрації машину повністю розібрали, а кожну деталь відновили до початкового робочого стану.

Ferrari 365 GTB4 оснащувалася 4,4-літровим двигуном V12 потужністю 347 кінських сил. Завдяки алюмінієвому кузову автомобіль був легшим за стандартні версії Daytona. Водночас він не мав розширених колісних арок, характерних для гоночних модифікацій.

Доповнення

Назва Daytona офіційно повернулася до модельної лінійки Ferrari у 2021 році з презентацією лімітованого суперкара Daytona SP3 із серії Icona. Він став даниною поваги перемозі марки на американських перегонах у 1967 році.

Тим часом історичне протистояння Ferrari та Ford може отримати нове продовження. Ford планує повернутися до найвищого класу чемпіонату світу з перегонів на витривалість WEC у сезоні 2027 року з заводською програмою гіперкарів LMDh.

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