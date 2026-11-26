рф уже завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережах 26 листопада, пише УНН.

На жаль, зараз росіяни вже завершують підготовку до нового масованого удару, і, за даними розвідки, мішенями знов будуть енергетика та логістика, об’єкти життєзабезпечення у містах і громадах - повідомив Зеленський за підсумками селекторної наради.

Президент очікує на доповідь МЗС України "за результатами комунікації з партнерами щодо постачання ППО". "Перехоплювачі для "петріотів" та "насамсів" – це ключове завдання", - наголосив він.

Ситуація на фронті

"Була окрема доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо ситуації на фронті, і передусім в Костянтинівці на Донеччині та навколо міста. Спеціальні завдання для наших військ, які обороняють цей напрямок, визначені та мають бути повністю реалізовані", - вказав Зеленський.

Зеленський анонсував нові санкції проти рф

"Готуємо й нові санкційні рішення проти російських підприємств та осіб, які задіяні у виробництві їхньої балістики. Будемо синхронізувати кроки з партнерами. Дякую всім, хто допомагає!" - зазначив Глава держави.

Ситуація в енергетиці - де найскладніше

"росіяни продовжують бити по підстанціях, по повітряних енерголініях та всій мережі постачання електрики", - вказав Зеленський, подякувавши при цьому "всім ремонтним бригадам, кожному й кожній в енергетичних компаніях, в комунальних службах, в ДСНС України, хто справді ефективно виконує завдання та відновлює постачання електрики після російських ударів".

"Ситуація станом на цей день особливо складна в Дніпрі, в Дніпровському районі області, також у Павлограді. Усі необхідні сили для ремонтів задіяні. Відзначу роботу ще в Одесі та області, на Харківщині, в Конотопі та загалом на Сумщині. Важливо, що резервне обладнання є, ремонтні бригади фахові і робота триває 24/7", - зазначив Президент.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький окремо повідомив, що "цієї ночі росія атакувала об'єкти водопостачання, теплові мережі, торговельні центри та житлові будинки". "Удари були по Києву та семи областях. Відомо про щонайменше десять постраждалих", - зазначив Прем'єр і перелічив:

на Дніпропетровщині ворог кілька разів за ніч атакував об'єкти водоканалу. Прем'єр наголосив "Це свідомий терористичний удар, мета якого — залишити людей без води". У Кривому Розі та Павлограді внаслідок атак горіли торговельні центри;

у Запоріжжі під ударом були теплові мережі, на промисловому підприємстві пошкоджено водогін;

у Харкові дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок;

у Києві був ракетний удар по цивільній інфраструктурі.

"У морі поблизу Одеси росіяни атакували два іноземні цивільні судна, які везли понад 100 тисяч тонн зерна", - повідомив Корецький.

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