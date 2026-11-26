Археологи в єгипетській Александрії виявили залишки стародавньої споруди, яка може бути пов'язана з царською гробницею часів правління Птолемея IV Філопатора понад 2200 років тому. Про це повідомляє Ahram Online, пише УНН.

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Під час розкопок на території садів Шаллалат, де колись розташовувався Королівський квартал стародавньої Александрії, дослідники виявили квадратний фундамент із вапнякових блоків, тунель та стіну навколо споруди.

Знахідку дослідила спеціальна комісія експертів на чолі з представником Верховної ради старожитностей Єгипту Айманом Ашмаві.

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Вивчивши архітектурні особливості фундаменту, фахівці припустили, що він міг слугувати основою для високої будівлі поховального призначення.

Знахідку пов'язують із царською гробницею, описаною античним істориком

На думку дослідників, споруда могла бути частиною царської гробниці, яку звели за наказом Птолемея IV Філопатора. Він правив Єгиптом із 222 до 205 року до нашої ери.

Згадки про цю гробницю містяться у працях давньогрецького історика та географа Страбона.

Наразі археологи продовжують розкопки, щоб встановити точне призначення виявленої споруди та підтвердити її можливий зв'язок із царським похованням.

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