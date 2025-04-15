Попри війну, українці продовжують подорожувати. Найбільш популярні напрямки для відпочинку в Україні - західні курорти, а за кордоном - Болгарія, Греція та Єгипет.
ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.
Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.
Українки проігнорували спробу росіянок потиснути їм руки та залишили подіум перед фото. Раніше український каратист теж відмовився від фото з росіянином на змаганнях.
У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.
Олексій Крутих виграв турнір M25 в Анталії, перемігши узбекистанця у фіналі. Вадим Урсу став чемпіоном турніру M15 у Шарм-еш-Шейху, здолавши британця у трьох сетах.
ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.
ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.
Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.
У Червоному морі поблизу Хургади затонув підводний човен, внаслідок чого загинули 6 росіян. Врятовано 39 іноземних туристів, триває розслідування причин катастрофи.
ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.
В центрі Амстердама, біля площі Дам, стався напад з ножем. Є поранені, одного нападника затримали, на місці працюють правоохоронці та медики.
Неподалік Хургади затонув туристичний батискаф із російськими туристами. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі, деякі вважаються зниклими безвісти.
Німецька митниця конфіскувала танкер Eventin із російським "тіньовим флотом" разом із нафтою вартістю 40 млн євро. Уряд Німеччини вжив жорстких заходів щодо танкера через санкції.
Прем'єр Ізраїлю заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС у Газі. Він наголосив, що Ізраїль продовжить боротьбу для досягнення військових цілей.
Найбільше кукурудзи експортовано до Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту та Нідерландів. Кукурудза склала 16% від загального експорту України.
Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.
Ізраїль направить делегацію до Дохи для переговорів з ХАМАС про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Представники ХАМАС вже ведуть переговори в Каїрі за посередництва Єгипту та Катару.
Лідери арабських держав схвалили єгипетський план реконструкції Гази вартістю 53 млрд доларів, що виключає виселення палестинців. План передбачає створення адміністративного комітету технократів для управління анклавом.
До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.
Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.
У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.
ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох ізраїльських заручників через єгипетський кордон. В обмін Ізраїль звільнив сотні палестинських в'язнів, завершивши перший етап угоди про припинення вогню.
ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.
Біля Луксора виявлено гробницю фараона Тутмоса II - перше подібне відкриття за останні 100 років. У гробниці знайдено алебастрові посудини з іменами правителя та його дружини Хатшепсут.
ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази. Угруповання відкидає вимоги щодо роззброєння та власного виходу з анклаву.
Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.
ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.
ХАМАС погодився звільнити трьох заручників з потрійним громадянством в обмін на 369 палестинських в'язнів. Обмін відбудеться 15 лютого в рамках домовленостей про припинення вогню в Газі.
Ізраїльські війська повністю вийшли з коридору Нецарім, який розділяв сектор Газа на дві частини. Близько 500 тисяч палестинців вже повертаються до своїх домівок на півночі анклаву.