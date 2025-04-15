Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут

Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.