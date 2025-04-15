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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 8206 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

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В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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14 квітня, 16:00 • 162031 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139810 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142578 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136445 перегляди

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14 квітня, 10:52 • 136338 перегляди

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14 квітня, 09:52 • 196762 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Наші за кордоном • 12:27 • 6822 перегляди

ХАМАС "вивчає" пропозицію Ізраїлю про припинення вогню

ХАМАС заявив, що вивчає останню пропозицію Ізраїлю про припинення вогню. Пропозиція містить вимогу роззброїти угруповання.

Новини Світу • 15 квітня, 05:19 • 2960 перегляди

Єгипет отримав пропозицію від Ізраїлю щодо перемир'я у Секторі Гази - ЗМІ

Ізраїль запропонував тимчасове припинення вогню та обговорює умови стійкого перемир'я. Єгипет чекає на відповідь ХАМАС щодо запропонованих умов.

Новини Світу • 14 квітня, 23:07 • 2362 перегляди

Українські плавчині відмовилися від спільного фото з "нейтральними" росіянками

Українки проігнорували спробу росіянок потиснути їм руки та залишили подіум перед фото. Раніше український каратист теж відмовився від фото з росіянином на змаганнях.

Спорт • 12 квітня, 08:38 • 3696 перегляди

Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери

У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.

Економіка • 9 квітня, 09:25 • 6171 перегляди

Українці здобули перемоги на тенісних турнірах в Анталії та Єгипті

Олексій Крутих виграв турнір M25 в Анталії, перемігши узбекистанця у фіналі. Вадим Урсу став чемпіоном турніру M15 у Шарм-еш-Шейху, здолавши британця у трьох сетах.

Спорт • 9 квітня, 01:57 • 73049 перегляди

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю про припинення вогню у секторі Гази

ХАМАС відхилив ізраїльську пропозицію щодо припинення вогню, звинувачуючи Ізраїль у зриві зусиль посередників. Ізраїль оголосив про початок розширеної військової операції в Газі.

Новини Світу • 3 квітня, 00:50 • 3695 перегляди

ХАМАС погодився на нову пропозицію про припинення вогню в Секторі Газа - Reuters

ХАМАС заявив про згоду на пропозицію щодо перемир'я, яка передбачає перехідний етап та щотижневе звільнення заручників. Єгипет отримав позитивні сигнали від Ізраїлю щодо угоди.

Новини Світу • 30 березня, 01:31 • 14443 перегляди

Єгипет бачить позитивні сигнали щодо переговорів про припинення вогню в Газі - Reuters

Єгипет виступає посередником у переговорах про припинення вогню в Газі. Нова пропозиція передбачає звільнення ХАМАСом п'яти ізраїльських заручників щотижня.

Новини Світу • 28 березня, 06:52 • 31462 перегляди

Трагедія в Єгипті: під час аварії батискафа загинули шестеро громадян рф

У Червоному морі поблизу Хургади затонув підводний човен, внаслідок чого загинули 6 росіян. Врятовано 39 іноземних туристів, триває розслідування причин катастрофи.

Новини Світу • 28 березня, 01:23 • 16336 перегляди

Переговори щодо перемир'я між ХАМАС та посередниками тривають

ХАМАС обговорює продовження перемир'я та обмін полоненими з Єгиптом і Катаром. Відновлення гуманітарної допомоги в Газі також важливе, але прогресу поки що мало.

Новини Світу • 27 березня, 22:02 • 11765 перегляди

В Амстердамі біля площі Дам сталась різанина: є поранені, нападника затримано

В центрі Амстердама, біля площі Дам, стався напад з ножем. Є поранені, одного нападника затримали, на місці працюють правоохоронці та медики.

Новини Світу • 27 березня, 15:59 • 21016 перегляди

Біля берегів Єгипту затонув батискаф із 45 росіянами на борту, є загиблі

Неподалік Хургади затонув туристичний батискаф із російськими туристами. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі, деякі вважаються зниклими безвісти.

Новини Світу • 27 березня, 12:31 • 18805 перегляди

Німецька митниця конфіскувала танкер "тіньового флоту" рф разом із нафтою на 40 млн євро

Німецька митниця конфіскувала танкер Eventin із російським "тіньовим флотом" разом із нафтою вартістю 40 млн євро. Уряд Німеччини вжив жорстких заходів щодо танкера через санкції.

Новини Світу • 21 березня, 11:14 • 10863 перегляди

"Це лише початок": Нетаньягу заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС, "доки не досягне своїх цілей"

Прем'єр Ізраїлю заявив про відновлення бойових дій проти ХАМАС у Газі. Він наголосив, що Ізраїль продовжить боротьбу для досягнення військових цілей.

Новини Світу • 19 березня, 07:54 • 11155 перегляди

Що найбільше експортували з України цього року - відповідь митників

Найбільше кукурудзи експортовано до Іспанії, Італії, Туреччини, Єгипту та Нідерландів. Кукурудза склала 16% від загального експорту України.

Економіка • 18 березня, 09:06 • 34288 перегляди

ХАМАС готовий звільнити заручника та повернути тіла чотирьох загиблих

Угруповання ХАМАС заявило про звільнення одного заручника з подвійним громадянством та повернення тіл чотирьох загиблих у полоні. Це відбувається на тлі переговорів щодо перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС.

Новини Світу • 14 березня, 13:37 • 10113 перегляди

Ізраїль і ХАМАС готуються до нового етапу переговорів про перемир'я

Ізраїль направить делегацію до Дохи для переговорів з ХАМАС про продовження режиму припинення вогню в Секторі Газа. Представники ХАМАС вже ведуть переговори в Каїрі за посередництва Єгипту та Катару.

Новини Світу • 9 березня, 03:50 • 20912 перегляди

Арабські країни затвердили єгипетську альтернативу "Рів'єрі Близького Сходу" Трампа для Гази

Лідери арабських держав схвалили єгипетський план реконструкції Гази вартістю 53 млрд доларів, що виключає виселення палестинців. План передбачає створення адміністративного комітету технократів для управління анклавом.

Новини Світу • 5 березня, 07:04 • 18481 перегляди

Понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння до 2050 року - дослідження

До 2050 року понад половина дорослих і третина дітей у світі матимуть надмірну вагу або ожиріння. Дослідження показує зростання кількості хворих на 121% серед молоді, що створює загрозу для систем охорони здоров'я.

Суспільство • 4 березня, 08:19 • 23170 перегляди

Переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС зайшли у глухий кут

Останній раунд переговорів у Каїрі не приніс результатів щодо продовження угоди про припинення вогню. Перша фаза угоди завершується 2 грудня, але бойові дії не відновляться до досягнення домовленостей про другий етап.

Новини Світу • 1 березня, 21:51 • 36463 перегляди

Нові переговори щодо заручників: Ізраїль та ХАМАС зустрілися в Каїрі

У Каїрі розпочався новий раунд переговорів між Ізраїлем та ХАМАС за посередництва Єгипту, Катару та США. Сторони обговорюють продовження режиму припинення вогню та звільнення заручників з Гази.

Новини Світу • 28 лютого, 02:30 • 25118 перегляди

ХАМАС передав Ізраїлю тіла чотирьох заручників в обмін на палестинських в’язнів

ХАМАС передав Червоному Хресту тіла чотирьох ізраїльських заручників через єгипетський кордон. В обмін Ізраїль звільнив сотні палестинських в'язнів, завершивши перший етап угоди про припинення вогню.

Новини Світу • 27 лютого, 04:57 • 24487 перегляди

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників

ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.

Новини Світу • 20 лютого, 09:26 • 20473 перегляди

Відкриття століття: у Єгипті знайшли гробницю фараона

Біля Луксора виявлено гробницю фараона Тутмоса II - перше подібне відкриття за останні 100 років. У гробниці знайдено алебастрові посудини з іменами правителя та його дружини Хатшепсут.

Новини Світу • 20 лютого, 07:31 • 24099 перегляди

Є дві умови: ХАМАС висловив готовність звільнити всіх ізраїльських заручників

ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази. Угруповання відкидає вимоги щодо роззброєння та власного виходу з анклаву.

Новини Світу • 19 лютого, 13:17 • 21650 перегляди

Американський авіаносець зазнав пошкоджень після зіткнення біля Суецького каналу

Авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з торговим судном Besiktas-M біля Порт-Саїда в Середземному морі. Внаслідок інциденту пошкоджено кілька приміщень на борту американського корабля.

Новини Світу • 18 лютого, 16:37 • 35444 перегляди

ХАМАС готовий передати контроль над Газою Палестинській автономії - ЗМІ

ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.

Новини Світу • 17 лютого, 11:18 • 21815 перегляди

Ізраїль та ХАМАС проведуть масштабний обмін: 369 палестинців на трьох заручників

ХАМАС погодився звільнити трьох заручників з потрійним громадянством в обмін на 369 палестинських в'язнів. Обмін відбудеться 15 лютого в рамках домовленостей про припинення вогню в Газі.

Новини Світу • 14 лютого, 15:25 • 25273 перегляди

Ізраїль залишив коридор Нецарім: що відбувається у секторі Газа

Ізраїльські війська повністю вийшли з коридору Нецарім, який розділяв сектор Газа на дві частини. Близько 500 тисяч палестинців вже повертаються до своїх домівок на півночі анклаву.

Новини Світу • 9 лютого, 20:45 • 26648 перегляди