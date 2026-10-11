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На дні моря в Єгипті знайшли перстень із зображенням одного із семи чудес світу

Київ • УНН

 • 2008 перегляди

Підводні археологи Єгипту виявили бронзовий перстень із зображенням Александрійського маяка. Ймовірно, артефакт використовували як печатку.

На дні моря в Єгипті знайшли перстень із зображенням одного із семи чудес світу

Підводні археологи виявили бронзовий перстень із зображенням легендарного Александрійського маяка – одного із семи чудес античного світу. Знахідку підняли з дна затопленої стародавньої гавані Александрії в Єгипті. Про це повідомляє La Brújula Verde, пише УНН.

Деталі

Артефакт знайшла спільна експедиція Вищої ради старожитностей Єгипту та Європейського інституту підводної археології на затопленому острові Антиродос, який колись був частиною східної гавані міста.

Науковці припускають, що перстень використовували як печатку. За його допомогою могли залишати відбиток маяка на воску чи м'якій глині, запечатувати листи, амфори або засвідчувати документи.

Що відомо про легендарний маяк

Єгипетський археолог Хішам Ель-Лейті зазначив, що гравіювання на персні нагадує зображення Александрійського маяка на монетах II століття нашої ери.

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Сам маяк спорудили приблизно між 297 і 284 роками до нашої ери. Його висота, за оцінками дослідників, сягала близько 120 метрів, що робило споруду однією з найвищих у стародавньому світі.

Маяк пережив багато століть, однак потужні землетруси 1303 та 1323 років призвели до його руйнування. Частина кам'яних блоків досі лежить під водою в Александрійській гавані, де археологи продовжують дослідження.

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Степан Гафтко

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