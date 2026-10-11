На дне моря в Египте нашли перстень с изображением одного из семи чудес света

Подводные археологи обнаружили бронзовое кольцо с изображением легендарного Александрийского маяка — одного из семи чудес античного мира. Находку подняли со дна затопленной древней гавани Александрии в Египте. Об этом сообщает La Brújula Verde, пишет УНН.

Детали

Артефакт обнаружила совместная экспедиция Высшего совета по делам древностей Египта и Европейского института подводной археологии на затопленном острове Антиродос, который когда-то был частью восточной гавани города.

Учёные предполагают, что кольцо использовали как печать. С его помощью могли оставлять отпечаток маяка на воске или мягкой глине, запечатывать письма, амфоры или заверять документы.

Что известно о легендарном маяке

Египетский археолог Хишам Эль-Лейти отметил, что гравировка на кольце напоминает изображение Александрийского маяка на монетах II века нашей эры.

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Сам маяк построили примерно между 297 и 284 годами до нашей эры. По оценкам исследователей, его высота достигала около 120 метров, что делало сооружение одним из самых высоких в древнем мире.

Маяк простоял много веков, однако мощные землетрясения 1303 и 1323 годов привели к его разрушению. Часть каменных блоков до сих пор лежит под водой в Александрийской гавани, где археологи продолжают исследования.

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