На дне моря в Египте нашли перстень с изображением одного из семи чудес света
Киев • УНН
Подводные археологи Египта обнаружили бронзовый перстень с изображением Александрийского маяка. Вероятно, артефакт использовали в качестве печати.
Подводные археологи обнаружили бронзовое кольцо с изображением легендарного Александрийского маяка — одного из семи чудес античного мира. Находку подняли со дна затопленной древней гавани Александрии в Египте. Об этом сообщает La Brújula Verde, пишет УНН.
Детали
Артефакт обнаружила совместная экспедиция Высшего совета по делам древностей Египта и Европейского института подводной археологии на затопленном острове Антиродос, который когда-то был частью восточной гавани города.
Учёные предполагают, что кольцо использовали как печать. С его помощью могли оставлять отпечаток маяка на воске или мягкой глине, запечатывать письма, амфоры или заверять документы.
Что известно о легендарном маяке
Египетский археолог Хишам Эль-Лейти отметил, что гравировка на кольце напоминает изображение Александрийского маяка на монетах II века нашей эры.
В Германии археологи нашли 1800-летний храм бога войны Марса и статую богини победы09.10.26, 06:15 • 4850 просмотров
Сам маяк построили примерно между 297 и 284 годами до нашей эры. По оценкам исследователей, его высота достигала около 120 метров, что делало сооружение одним из самых высоких в древнем мире.
Маяк простоял много веков, однако мощные землетрясения 1303 и 1323 годов привели к его разрушению. Часть каменных блоков до сих пор лежит под водой в Александрийской гавани, где археологи продолжают исследования.
В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет10.10.26, 05:07 • 31917 просмотров