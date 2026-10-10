В Норвегии археологи обнаружили загадочные каменные круги возрастом около 2000 лет

На древнем могильнике Гунн на востоке Норвегии археологи обнаружили следы ранее неизвестных каменных кругов, которые могли использоваться во время погребальных обрядов около 2000 лет назад. Об этом сообщает Science Norway, пишет УНН.

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Открытие сделали с помощью георадара, который позволил исследовать подземные структуры без проведения раскопок.

На западном участке могильника учёные зафиксировали кольцевые рвы и остатки больших погребальных курганов. Ранее подобные каменные сооружения находили только на южном участке.

Для чего создавали каменные круги

Археологи предполагают, что кольцевые рвы могли служить разметкой для строительства погребальных памятников.

Другая версия — они образовались в результате ритуальных обходов вокруг захоронений.

Исследователи также обнаружили несколько возможных могил. Учёные убеждены, что на этой территории когда-то стояли вертикально установленные камни, однако точное назначение сооружений пока остаётся неизвестным.

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