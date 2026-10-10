У Норвегії археологи виявили загадкові кам'яні кола віком близько 2000 років

На стародавньому могильнику Гунн на сході Норвегії археологи виявили сліди раніше невідомих кам'яних кіл, які могли використовувати під час поховальних обрядів близько 2000 років тому. Про це повідомляє Science Norway, пише УНН.

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Відкриття зробили за допомогою георадара, який дозволив дослідити підземні структури без проведення розкопок.

На західній ділянці могильника науковці зафіксували кільцеві рови та залишки великих поховальних курганів. Раніше подібні кам'яні споруди знаходили лише на південній ділянці.

Для чого створювали кам'яні кола

Археологи припускають, що кільцеві рови могли слугувати розміткою для будівництва поховальних пам'ятників.

Інша версія – вони утворилися внаслідок ритуальних обходів навколо поховань.

Дослідники також виявили кілька можливих могил. Науковці переконані, що на цій території колись стояли вертикально встановлені камені, однак точне призначення споруд поки залишається невідомим.

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