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У Німеччині археологи знайшли 1800-річний храм бога війни Марса та статую богині перемоги

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Археологи виявили біля форту Каперсбург храм Марса, збудований близько 1800 років тому. Серед знахідок — статуї Марса та Вікторії.

У Німеччині археологи знайшли 1800-річний храм бога війни Марса та статую богині перемоги

У німецькій федеральній землі Гессен археологи виявили залишки давньоримського храму, присвяченого богу війни Марсу. Споруді близько 1800 років, а серед знахідок – фрагменти статуй античних божеств. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Храм знайшли в горах Таунус поблизу колишнього римського військового форту Каперсбург. Укріплення збудували на початку II століття нашої ери, а використовували приблизно до 275 року.

Святилище було частиною добре збереженого поселення, де мешкали торговці та родини римських військовослужбовців.

Археологи знайшли докази поклоніння Марсу

За словами представника Державного управління охорони пам'яток Гессена Кая Мюкенбергера, визначити призначення храму допоміг стародавній напис.

Усередині храму ми знайшли кілька фрагментів дарчого напису

– розповів археолог, уточнивши, що текст підтвердив присвяту споруди Марсу.

Дослідники також виявили залишки статуї самого бога війни та скульптуру крилатої фігури з пальмовою гілкою і лавровим вінком.

На думку археологів, остання зображує римську богиню Вікторію, яка уособлювала перемогу в битві.

Знахідка допоможе дослідникам краще зрозуміти релігійне життя римських військових поселень на території сучасної Німеччини.

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Степан Гафтко

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Гессен
Німеччина