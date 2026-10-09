У Німеччині археологи знайшли 1800-річний храм бога війни Марса та статую богині перемоги

У німецькій федеральній землі Гессен археологи виявили залишки давньоримського храму, присвяченого богу війни Марсу. Споруді близько 1800 років, а серед знахідок – фрагменти статуй античних божеств. Про це повідомляє Live Science, пише УНН.

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Храм знайшли в горах Таунус поблизу колишнього римського військового форту Каперсбург. Укріплення збудували на початку II століття нашої ери, а використовували приблизно до 275 року.

Святилище було частиною добре збереженого поселення, де мешкали торговці та родини римських військовослужбовців.

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За словами представника Державного управління охорони пам'яток Гессена Кая Мюкенбергера, визначити призначення храму допоміг стародавній напис.

Усередині храму ми знайшли кілька фрагментів дарчого напису – розповів археолог, уточнивши, що текст підтвердив присвяту споруди Марсу.

Дослідники також виявили залишки статуї самого бога війни та скульптуру крилатої фігури з пальмовою гілкою і лавровим вінком.

На думку археологів, остання зображує римську богиню Вікторію, яка уособлювала перемогу в битві.

Знахідка допоможе дослідникам краще зрозуміти релігійне життя римських військових поселень на території сучасної Німеччини.

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