В Германии археологи нашли 1800-летний храм бога войны Марса и статую богини победы

В немецкой федеральной земле Гессен археологи обнаружили остатки древнеримского храма, посвящённого богу войны Марсу. Сооружению около 1800 лет, а среди находок — фрагменты статуй античных божеств. Об этом сообщает Live Science, пишет УНН.

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Храм нашли в горах Таунус недалеко от бывшего римского военного форта Каперсбург. Укрепление построили в начале II века нашей эры, а использовали примерно до 275 года.

Святилище было частью хорошо сохранившегося поселения, где жили торговцы и семьи римских военнослужащих.

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По словам представителя Государственного управления охраны памятников Гессена Кая Мюкенбергера, определить назначение храма помогла древняя надпись.

Внутри храма мы нашли несколько фрагментов посвятительной надписи — рассказал археолог, уточнив, что текст подтвердил посвящение сооружения Марсу.

Исследователи также обнаружили остатки статуи самого бога войны и скульптуру крылатой фигуры с пальмовой ветвью и лавровым венком.

По мнению археологов, последняя изображает римскую богиню Викторию, олицетворявшую победу в битве.

Находка поможет исследователям лучше понять религиозную жизнь римских военных поселений на территории современной Германии.

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