В Южной Корее нашли 600-летнюю ручную пушку, которая могла стрелять стрелами и пулями

В Южной Корее исследователи идентифицировали найденное на горе Кымсон бронзовое оружие как хванчжа хватон — ручную пороховую пушку, из которой могли стрелять стрелами или пулями. Её изготовили около 600 лет назад, сообщает ZME Science, пишет УНН.

Детали

Оружие обнаружили ещё в 2023 году на юго-западе страны, но известно о нём стало лишь сейчас. Его длина составляет около 23 см, а вес — примерно 900 г.

На рукоятке сохранилась гравировка с названием оружия, его весом, данными руководителя производства и мастера, а также частично стёртой датой. Сопоставив надпись с историческими документами, исследователи пришли к выводу, что пушку могли изготовить в 1377 или 1437 году.

Редкое оружие переходной эпохи

Она происходит из решающего переходного периода между поздней династией Корё и ранней династией Чосон, когда физические артефакты огнестрельного оружия были чрезвычайно редкими — рассказала исследовательница Чо Ми Сун.

На дульной части обнаружили ещё один символ, который мог быть инвентарным или производственным номером. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что оружие изготовили в рамках организованного государственного производства.

Находка даёт учёным редкое материальное свидетельство того, как на Корейском полуострове развивалось раннее пороховое оружие.

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