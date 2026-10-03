Археологи обнаружили следы лагеря железнодорожников, которые более 100 лет назад строили крупный терминал в США

Археологи в американском штате Айова обнаружили следы рабочего лагеря, где более 100 лет назад жили люди, строившие крупный железнодорожный комплекс. Находку сделали на территории нынешнего Музея железной дороги Су-Сити, сообщает Siouxland Public Media, пишет УНН.

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Раскопки проводит команда под руководством Майкла Бетсингера из Управления государственной археологии Университета Айовы. По предварительным данным, лагерь использовали рабочие, которые в 1916–1918 годах строили терминал железнодорожных мастерских «Милуоки».

После завершения строительства комплекс стал важным центром ремонта и обслуживания железнодорожного транспорта. Он работал с поездами железной дороги Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad.

В годы войны здесь работали сотни людей

Особое значение комплекс приобрёл во время Второй мировой войны. Тогда в ремонтных мастерских и депо на 30 локомотивов работали более 500 человек.

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В 1950-х годах железные дороги начали массово переходить от паровозов к дизельным локомотивам, из-за чего старые ремонтные мощности постепенно утратили своё значение.

В 1995 году территорию приобрела Историческая железнодорожная ассоциация Су-Сити. Впоследствии бывший промышленный комплекс превратили в музей, а теперь археологи исследуют следы людей, которые более века назад участвовали в его строительстве.

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