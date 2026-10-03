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The Guardian
Ракетний комплекс "Тор"

Археологи знайшли сліди табору залізничників, які понад 100 років тому будували великий термінал у США

Київ • УНН

 • 2174 перегляди

В Айові археологи виявили табір робітників, які у 1916–1918 роках будували залізничний термінал Мілуокі. Нині на його місці працює музей.

Археологи знайшли сліди табору залізничників, які понад 100 років тому будували великий термінал у США

Археологи в американському штаті Айова виявили сліди робітничого табору, де понад 100 років тому жили люди, які будували великий залізничний комплекс. Знахідку зробили на території нинішнього Музею залізниці Су-Сі, повідомляє Siouxland Public Media, пише УНН.

Деталі

Розкопки проводить команда під керівництвом Майкла Бетсінгера з Управління державної археології Університету Айови. За попередніми даними, табір використовували робітники, які у 1916–1918 роках будували термінал залізничних майстерень Мілуокі.

Після завершення будівництва комплекс став важливим центром ремонту та обслуговування залізничного транспорту. Він працював із потягами залізниць Chicago, Milwaukee, St. Paul and Pacific Railroad.

У роки війни тут працювали сотні людей

Особливого значення комплекс набув під час Другої світової війни. Тоді в ремонтних майстернях та депо на 30 локомотивів працювали понад 500 людей.

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У 1950-х роках залізниці почали масово переходити від паровозів до дизельних локомотивів, через що старі ремонтні потужності поступово втратили своє значення.

У 1995 році територію придбала Історична залізнична асоціація Су-Сі. Згодом колишній промисловий комплекс перетворили на музей, а тепер археологи досліджують сліди людей, які понад століття тому брали участь у його будівництві.

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