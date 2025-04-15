Невеликий літак розбився в житловому районі Міннеаполіса, спричинивши сильну пожежу. Щонайменше одна людина загинула внаслідок інциденту в Бруклін-Парку.
Сьогодні відзначають День Землі, заснований ООН, а також День астрології та Міжнародний день щастя. Ще сьогодні День бібліоманії, присвячений любителям книг.
Кульон тонкодзьобий, перелітний птах з росії та Казахстану, офіційно визнаний вимерлим видом. Це перший випадок зникнення європейського виду птахів з кінця 15 століття.
Дональд Трамп ініціював судовий процес проти Des Moines Register, звинувачуючи видання у маніпуляціях з опитуваннями виборців. Газета заперечує звинувачення, посилаючись на свободу слова.
Торнадо категорії EF1 обрушився на північ Каліфорнії, спричинивши травмування 4 осіб та пошкодження автомобілів. Негода також вразила інші штати США, спричинивши сильні снігопади та одну смерть у Небрасці.
74-річний ветеран морської піхоти Джон Райхарт прикрашає всі будинки у своєму кварталі до Різдва. Він робить це заради дружини з хворобою Альцгеймера, щоб зберегти її святкові спогади.
Дональд Трамп номінував колишнього тимчасового генпрокурора Метта Вітакера на посаду посла США в НАТО. Вітакер має намір розвивати партнерські відносини між країнами Альянсу та працювати над запобіганням загрозам безпеці.
Опитування показують рівну підтримку Трампа і Гарріс серед американців напередодні виборів. У семи ключових штатах кандидати мають майже однакові рейтинги, а їхні кампанії впевнені у перемозі.
Демократична партія готує стратегію швидкого реагування в соцмережах та ЗМІ на випадок, якщо Трамп знову оголосить про перемогу до підрахунку всіх голосів. План передбачає активну медійну кампанію із закликами до терпіння.
Камала Гарріс лідирує в новому опитуванні в Айові з 47% проти 44% у Трампа. Її підтримка зросла завдяки голосам жінок та незалежних виборців, хоча в іншому опитуванні Трамп зберігає перевагу.
Центри контролю захворювань США розслідують спалах E. coli, пов'язаний з гамбургерами Quarter Pounder. Зареєстровано 49 випадків захворювання, 1 смерть. McDonald's тимчасово вилучив бургери з меню в постраждалих регіонах.
Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб був євреєм із західного Середземномор'я. Дослідження проводилося над рештками, похованими у Севільському соборі, та порівнювалося з ДНК його сина Ернандо Колона.
Четверо американських викладачів отримали ножові поранення під час відвідування університету-партнера в місті Цзілінь на півночі Китаю.
Кілька торнадо пронеслися в Меріленді в середу, завдавши значної шкоди будинкам і травмувавши людину в районі Монтгомері.
Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.
Щонайменше 18 людей, у тому числі четверо дітей, загинули в результаті ймовірних торнадо в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Кентуккі, а понад 642 000 споживачів зазнали відключень електроенергії в 13 штатах через складні погодні умови.
Кілька людей загинули, коли потужний торнадо обрушився на невелике містечко Грінфілд, штат Айова, спричинивши масштабні руйнування і залишивши тисячі людей без електрики по всьому Середньому Заходу.
Щонайменше 5 людей, у тому числі 4-місячне немовля, загинули внаслідок кількох десятків торнадо, що обрушилися на центральну частину Сполучених Штатів. У багатьох районах штату Оклахома оголошено надзвичайний стан.
Потужний торнадо спричинив руйнування в штатах Небраска, Айова і Техас, пошкодивши сотні будинків, затопивши аеродром і спричинивши травми, причому найбільше постраждав штат Небраска.
Дві людини постраждали і кілька будівель було пошкоджено в результаті сильних штормів, що спричинили торнадо в деяких частинах штатів на Середньому Заході у вівторок.
У "супервівторок" Байден і Трамп виграли свої праймеріз у 15 штатах, забезпечивши собі президентську номінацію на виборах 2024 року.
Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.
Міністр оборони Німеччини закликає США надати додаткову військову допомогу Україні, щоб запобігти російському вторгненню, яке може завдати шкоди американським економічним інтересам.
Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.