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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24541 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 151221 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 133568 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 136135 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 132494 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 133033 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195526 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77405 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164507 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Новини Світу • 30 березня, 10:23 • 45745 перегляди

День астрології та Всесвітній день Землі: що ще відзначають 20 березня

Сьогодні відзначають День Землі, заснований ООН, а також День астрології та Міжнародний день щастя. Ще сьогодні День бібліоманії, присвячений любителям книг.

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Вперше у сучасності визнано вимерлим європейський вид птахів

Кульон тонкодзьобий, перелітний птах з росії та Казахстану, офіційно визнаний вимерлим видом. Це перший випадок зникнення європейського виду птахів з кінця 15 століття.

Новини Світу • 18 січня, 14:40 • 102614 перегляди

Трамп подав до суду на газету через опитування перед виборами в Айові

Дональд Трамп ініціював судовий процес проти Des Moines Register, звинувачуючи видання у маніпуляціях з опитуваннями виборців. Газета заперечує звинувачення, посилаючись на свободу слова.

Новини Світу • 19 грудня, 02:58 • 16092 перегляди

Торнадо обрушився на місто в Каліфорнії, а крижаний шторм охопив Середній Захід

Торнадо категорії EF1 обрушився на північ Каліфорнії, спричинивши травмування 4 осіб та пошкодження автомобілів. Негода також вразила інші штати США, спричинивши сильні снігопади та одну смерть у Небрасці.

Новини Світу • 16 грудня, 06:33 • 14189 перегляди

Житель Айови створює святковий настрій на Різдво, самотужки прикрашаючи будинки сусідів: із чим пов'язана ця ідея

74-річний ветеран морської піхоти Джон Райхарт прикрашає всі будинки у своєму кварталі до Різдва. Він робить це заради дружини з хворобою Альцгеймера, щоб зберегти її святкові спогади.

Новини Світу • 29 листопада, 10:42 • 14947 перегляди

Трамп висунув екс-генпрокурора США Метта Вітакера на посаду посла в НАТО

Дональд Трамп номінував колишнього тимчасового генпрокурора Метта Вітакера на посаду посла США в НАТО. Вітакер має намір розвивати партнерські відносини між країнами Альянсу та працювати над запобіганням загрозам безпеці.

Новини Світу • 20 листопада, 22:10 • 17229 перегляди

Трамп і Гарріс йдуть пліч-о-пліч за день до виборів президента США

Опитування показують рівну підтримку Трампа і Гарріс серед американців напередодні виборів. У семи ключових штатах кандидати мають майже однакові рейтинги, а їхні кампанії впевнені у перемозі.

Новини Світу • 4 листопада, 07:45 • 19165 перегляди

Демократи мають план дій, якщо Трамп знову передчасно оголосить про свою перемогу - Reuters

Демократична партія готує стратегію швидкого реагування в соцмережах та ЗМІ на випадок, якщо Трамп знову оголосить про перемогу до підрахунку всіх голосів. План передбачає активну медійну кампанію із закликами до терпіння.

Новини Світу • 3 листопада, 07:51 • 19425 перегляди

Несподіваний поворот: Гарріс випереджає Трампа в опитуваннях в Айові

Камала Гарріс лідирує в новому опитуванні в Айові з 47% проти 44% у Трампа. Її підтримка зросла завдяки голосам жінок та незалежних виборців, хоча в іншому опитуванні Трамп зберігає перевагу.

Новини Світу • 3 листопада, 02:54 • 20892 перегляди

Акції McDonald's показали падіння на 9% на тлі спалаху кишкової палички в США

Центри контролю захворювань США розслідують спалах E. coli, пов'язаний з гамбургерами Quarter Pounder. Зареєстровано 49 випадків захворювання, 1 смерть. McDonald's тимчасово вилучив бургери з меню в постраждалих регіонах.

Економіка • 23 жовтня, 09:59 • 16010 перегляди

За допомогою ДНК-аналізу вчені з'ясували справжнє походження Христофора Колумба

Вчені за допомогою аналізу ДНК з'ясували, що Христофор Колумб був євреєм із західного Середземномор'я. Дослідження проводилося над рештками, похованими у Севільському соборі, та порівнювалося з ДНК його сина Ернандо Колона.

Новини Світу • 13 жовтня, 14:46 • 108260 перегляди

Четверо американських вчителів отримали ножові поранення в результаті нападу з ножем в Китаї

Четверо американських викладачів отримали ножові поранення під час відвідування університету-партнера в місті Цзілінь на півночі Китаю.

Новини Світу • 11 червня, 02:23 • 29341 перегляди

Руйнівні торнадо обрушилися на Меріленд у США: з'явилося відео з дрона

Кілька торнадо пронеслися в Меріленді в середу, завдавши значної шкоди будинкам і травмувавши людину в районі Монтгомері.

Новини Світу • 6 червня, 07:15 • 26705 перегляди

У США шторми призвели до масових перебоїв зі світлом у Техасі після негоди на вихідних з 24 жертвами

Сильні шторми з руйнівним вітром і градом розміром з бейсбольний м'яч обрушилися на Техас, залишивши без електрики понад мільйон будинків і підприємств, в той час як США оговтувалися від негоди, що забрали життя щонайменше 24 людей у 7 штатах на вихідних у День пам'яті.

Новини Світу • 29 травня, 06:38 • 26638 перегляди

У США через негоду загинули щонайменше 18 людей, у тому числі чотири дитини

Щонайменше 18 людей, у тому числі четверо дітей, загинули в результаті ймовірних торнадо в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Кентуккі, а понад 642 000 споживачів зазнали відключень електроенергії в 13 штатах через складні погодні умови.

Суспільство • 27 травня, 08:38 • 22929 перегляди

Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США

Кілька людей загинули, коли потужний торнадо обрушився на невелике містечко Грінфілд, штат Айова, спричинивши масштабні руйнування і залишивши тисячі людей без електрики по всьому Середньому Заходу.

Новини Світу • 22 травня, 05:36 • 20082 перегляди

Руйнівний торнадо у США: загинули 5 людей, зокрема немовля

Щонайменше 5 людей, у тому числі 4-місячне немовля, загинули внаслідок кількох десятків торнадо, що обрушилися на центральну частину Сполучених Штатів. У багатьох районах штату Оклахома оголошено надзвичайний стан.

Новини Світу • 29 квітня, 04:40 • 22866 перегляди

Руйнівний торнадо в США: пошкоджені сотні будинків у трьох штатах, в частині Небраски оголосили евакуацію

Потужний торнадо спричинив руйнування в штатах Небраска, Айова і Техас, пошкодивши сотні будинків, затопивши аеродром і спричинивши травми, причому найбільше постраждав штат Небраска.

Суспільство • 27 квітня, 09:20 • 24339 перегляди

Торнадо обрушилися на Середній Захід у США: двоє постраждалих

Дві людини постраждали і кілька будівель було пошкоджено в результаті сильних штормів, що спричинили торнадо в деяких частинах штатів на Середньому Заході у вівторок.

Новини Світу • 17 квітня, 12:28 • 34250 перегляди

Трамп і Байден перемогли на праймеріз від своїх партій

У "супервівторок" Байден і Трамп виграли свої праймеріз у 15 штатах, забезпечивши собі президентську номінацію на виборах 2024 року.

Новини Світу • 6 березня, 07:07 • 44276 перегляди

Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі

Дональд Трамп переміг на республіканських кокусах у Міссурі 2 березня.

Новини Світу • 2 березня, 19:47 • 29682 перегляди

Міністр оборони Німеччини закликає США підтримати Україну для захисту американських інтересів

Міністр оборони Німеччини закликає США надати додаткову військову допомогу Україні, щоб запобігти російському вторгненню, яке може завдати шкоди американським економічним інтересам.

Війна • 18 лютого, 21:13 • 35830 перегляди

Президент Чехії: Європа має бути готова до перемоги Трампа

Президент Чехії Петр Павел заявив, що європейські країни повинні готуватися до можливої перемоги Трампа на виборах у США. Він вважає, що Трамп може швидко досягти угоди з путіним, яка не буде вигідною для України та Європи.

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