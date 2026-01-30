Кубі залишилося запасів нафти на 15-20 днів через енергетичну блокаду Трампа

Куба опинилася на межі повного енергетичного колапсу: за даними аналітичної компанії Kpler, поточних запасів нафти на острові вистачить лише на 15-20 днів. Ситуація критично загострилася після того, як США заблокували постачання з Венесуели, а останній великий партнер – Мексика – під тиском Вашингтона почав скасовувати заплановані відвантаження палива. Про це пише УНН.

Деталі

За даними моніторингу, у 2026 році Куба отримала лише одну партію мексиканської нафти обсягом 84 900 барелів, що прибула 9 січня. Це становить трохи понад 3 000 барелів на добу, тоді як середній показник імпорту минулого року сягав 37 000 барелів.

Після захоплення американськими військовими лідера Венесуели Ніколаса Мадуро 3 січня традиційний "нафтовий міст" із Каракасом було повністю зруйновано. Президент США Дональд Трамп підтвердив безкомпромісність своєї позиції, заявивши, що режим у Гавані більше не отримає "ні нафти, ні грошей".

Кубинський режим дуже близький до краху – наголосив Трамп під час візиту до штату Айова 27 січня.

Експерти Техаського університету попереджають: якщо нові вантажі не надійдуть найближчими тижнями, країну чекає жорстке нормування енергії, що зупинить роботу транспорту та систем життєзабезпечення. Наразі запаси сировини в сховищах оцінюються у близько 460 000 барелів, чого при поточному рівні споживання вистачить лише до середини лютого.

Дипломатичний тиск на Мексику та стійкість Гавани

Мексиканська державна компанія Pemex була змушена скасувати січневий рейс танкера Swift Galaxy через побоювання американських санкцій та можливого перегляду угоди про вільну торгівлю (USMCA).

Хоча президент Мексики Клаудія Шейнбаум публічно заявила про продовження "гуманітарної допомоги" Кубі, аналітики Bloomberg зазначають, що фактичні відвантаження призупинені. Водночас росія та Алжир, які раніше допомагали Гавані, здійснюють лише епізодичні поставки, яких недостатньо для стабілізації енергосистеми.

