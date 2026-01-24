Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 1524 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23:44 • 13922 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
20:34 • 15613 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 15615 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 16289 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 28253 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 25089 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 18097 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 25182 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 54527 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У мережі поширюється шахрайська схема під виглядом "соцвиплат від ЄС": що варто знати23 січня, 15:52 • 3456 перегляди
Федоров призначив радницю з міжнародних проєктів, яка працювала з Google та Microsoft23 січня, 16:14 • 23286 перегляди
У Києві ще 1200 багатоповерхівок залишаються без тепла - Кличко23 січня, 16:36 • 4502 перегляди
Педагогів незаконно змушують чергувати в укриттях і пунктах незламності - освітня омбудсменка23 січня, 17:02 • 11825 перегляди
На Тайвані закликали Україну вибачитися за багаторічну військову підтримку Китаю00:22 • 6700 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 28254 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 54527 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 76735 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 72379 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 74445 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Абу-Дабі
Афганістан
Реклама
УНН Lite
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 23355 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 22798 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 38011 перегляди
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 53296 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 47755 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Адміністрація президентки Мексики Клаудії Шейнбаум переглядає політику енергетичної підтримки Гавани на тлі заяв Білого дому. Мексика є ключовим донором для Куби після зупинки венесуельського імпорту.

Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа

Адміністрація президентки Мексики Клаудії Шейнбаум розпочала внутрішній перегляд політики щодо енергетичної підтримки Гавани на тлі радикальних заяв Білого дому. Після зупинки венесуельського імпорту Мексика залишилася ключовим донором для карибського острова, проте побоювання економічних та військових репресій з боку США змушують Мехіко вагатися щодо подальшої співпраці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ситуація загострилася після того, як Вашингтон заблокував нафтові танкери у Венесуелі, фактично позбавивши Кубу основного джерела палива. Дональд Трамп чітко окреслив свою позицію у соціальних мережах, заявивши: "БІЛЬШЕ НІ НАФТИ, НІ ГРОШЕЙ НА КУБУ НЕ БУДЕ – НУЛЬ!".

Трамп пропонує НАТО захистити південний кордон США замість європейських рубежів23.01.26, 06:36 • 38760 переглядiв

Офіційний Вашингтон вважає, що комуністичний режим перебуває на межі краху, а представник Білого дому додав: "Як заявив Президент, Куба зараз зазнає невдачі з власної волі... і він наполегливо радить Кубі укласти угоду, поки не пізно".

Суверенітет проти прагматизму у кабінеті Шейнбаум

Публічно президентка Мексики продовжує відстоювати право на надання міжнародної допомоги, проте за зачиненими дверима уряд розглядає можливість повного припинення або значного скорочення відвантажень. Шейнбаум неодноразово наголошувала Reuters, що країна "завжди була солідарною з народом Куби", а постачання ресурсів та оплата праці кубинських медиків "є суверенними рішеннями".

Президентка Мексики заявила Трампу про недопустимість військового втручання США для боротьби з картелями і "він зрозумів"12.01.26, 22:00 • 5071 перегляд

Водночас Мехіко вкрай важливо зберегти конструктивні відносини з Трампом для перегляду торговельної угоди USMCA та недопущення односторонніх військових операцій США проти картелів на мексиканській території.

Ризики для регіональної стабільності

Подальше постачання нафти ставить Мексику під прямий приціл Вашингтона, який звинувачує сусідню країну у недостатній боротьбі з наркозлочинністю та загрожує наземними атаками. Будь-яка поступка Трампу в кубинському питанні може бути сприйнята як слабкість, проте ігнорування ультиматуму загрожує Мексиці серйозними санкціями. Наразі уряд перебуває на роздоріжжі, намагаючись збалансувати між відданістю багаторічним союзникам та необхідністю уникнути прямого конфлікту з новою американською адміністрацією. 

Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10.01.26, 07:29 • 70178 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Куба
Мехіко
Білий дім
Reuters
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки