Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа

Адміністрація президентки Мексики Клаудії Шейнбаум розпочала внутрішній перегляд політики щодо енергетичної підтримки Гавани на тлі радикальних заяв Білого дому. Після зупинки венесуельського імпорту Мексика залишилася ключовим донором для карибського острова, проте побоювання економічних та військових репресій з боку США змушують Мехіко вагатися щодо подальшої співпраці. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ситуація загострилася після того, як Вашингтон заблокував нафтові танкери у Венесуелі, фактично позбавивши Кубу основного джерела палива. Дональд Трамп чітко окреслив свою позицію у соціальних мережах, заявивши: "БІЛЬШЕ НІ НАФТИ, НІ ГРОШЕЙ НА КУБУ НЕ БУДЕ – НУЛЬ!".

Офіційний Вашингтон вважає, що комуністичний режим перебуває на межі краху, а представник Білого дому додав: "Як заявив Президент, Куба зараз зазнає невдачі з власної волі... і він наполегливо радить Кубі укласти угоду, поки не пізно".

Суверенітет проти прагматизму у кабінеті Шейнбаум

Публічно президентка Мексики продовжує відстоювати право на надання міжнародної допомоги, проте за зачиненими дверима уряд розглядає можливість повного припинення або значного скорочення відвантажень. Шейнбаум неодноразово наголошувала Reuters, що країна "завжди була солідарною з народом Куби", а постачання ресурсів та оплата праці кубинських медиків "є суверенними рішеннями".

Водночас Мехіко вкрай важливо зберегти конструктивні відносини з Трампом для перегляду торговельної угоди USMCA та недопущення односторонніх військових операцій США проти картелів на мексиканській території.

Ризики для регіональної стабільності

Подальше постачання нафти ставить Мексику під прямий приціл Вашингтона, який звинувачує сусідню країну у недостатній боротьбі з наркозлочинністю та загрожує наземними атаками. Будь-яка поступка Трампу в кубинському питанні може бути сприйнята як слабкість, проте ігнорування ультиматуму загрожує Мексиці серйозними санкціями. Наразі уряд перебуває на роздоріжжі, намагаючись збалансувати між відданістю багаторічним союзникам та необхідністю уникнути прямого конфлікту з новою американською адміністрацією.

