Президентка Мексики заявила Трампу про недопустимість військового втручання США для боротьби з картелями і "він зрозумів"

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 2272 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 5134 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 8482 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 11389 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 20440 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15861 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17828 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 37115 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36536 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 29150 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.7м/с
82%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 13346 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 15448 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 29426 перегляди
Ситуація в енергетиці: найскладніше в окремих районах Києва та на лівому березі Київщини - Свириденко12 січня, 10:45 • 3668 перегляди
Концерн Rheinmetall передасть Україні БМП Lynx KF41: озвучена вартість машинVideo12 січня, 13:53 • 4374 перегляди
Публікації
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 20440 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 29605 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 37115 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 34466 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 39041 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 32140 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 27916 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 33898 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 36082 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 92141 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
NASAMS

Президентка Мексики заявила Трампу про недопустимість військового втручання США для боротьби з картелями і "він зрозумів"

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Президентка Мексики Шейнбаум відхилила пропозицію Дональда Трампа про військове втручання США для боротьби з картелями. Вона наголосила на суверенітеті Мексики та неприпустимості втручання у внутрішні справи.

Президентка Мексики заявила Трампу про недопустимість військового втручання США для боротьби з картелями і "він зрозумів"
Фото: AP

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила про проведення 15-хвилинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Під час діалогу вона наголосила, що Мексика не потребує втручання американських збройних сил для боротьби з наркокартелями, попри готовність Вашингтона до проведення операцій на іноземній території. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Шейнбаум, розмова відбулася після нещодавніх заяв Трампа про те, що "картелі керують Мексикою", та його пропозицій направити військовий контингент для їх ліквідації. Президентка Мексики рішуче відхилила цю ініціативу, посилаючись на національну конституцію та принципи територіальної цілісності.

Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона10.01.26, 07:29 • 60004 перегляди

Ми сказали йому, що поки що все йде дуже добре, що в цьому немає потреби, і крім того, є суверенітет і територіальна цілісність Мексики, і він зрозумів

- заявила Шейнбаум. 

Вона також підкреслила, що Мексика виступає проти втручання у внутрішні справи інших держав, про що прямо повідомила Трампу у контексті останніх подій навколо Венесуели.

Заклики до бойкоту ЧС-2026 з футболу зростають через погрози Трампа на адресу Мексики10.01.26, 06:08 • 5810 переглядiв

Ризик прямого втручання США в регіональні конфлікти зріс після усунення американськими силами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цьому контексті коментарі Трампа щодо безпекової ситуації в Мексиці та на Кубі набули для Мехіко особливої ваги.

Мексика відкидає можливість військового втручання США після операції у Венесуелі06.01.26, 02:31 • 10001 перегляд

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Куба
Мексика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки