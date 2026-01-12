Президентка Мексики заявила Трампу про недопустимість військового втручання США для боротьби з картелями і "він зрозумів"
Київ • УНН
Президентка Мексики Шейнбаум відхилила пропозицію Дональда Трампа про військове втручання США для боротьби з картелями. Вона наголосила на суверенітеті Мексики та неприпустимості втручання у внутрішні справи.
Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила про проведення 15-хвилинної телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Під час діалогу вона наголосила, що Мексика не потребує втручання американських збройних сил для боротьби з наркокартелями, попри готовність Вашингтона до проведення операцій на іноземній території. Про це пише УНН.
Деталі
За словами Шейнбаум, розмова відбулася після нещодавніх заяв Трампа про те, що "картелі керують Мексикою", та його пропозицій направити військовий контингент для їх ліквідації. Президентка Мексики рішуче відхилила цю ініціативу, посилаючись на національну конституцію та принципи територіальної цілісності.
Ми сказали йому, що поки що все йде дуже добре, що в цьому немає потреби, і крім того, є суверенітет і територіальна цілісність Мексики, і він зрозумів
Вона також підкреслила, що Мексика виступає проти втручання у внутрішні справи інших держав, про що прямо повідомила Трампу у контексті останніх подій навколо Венесуели.
Ризик прямого втручання США в регіональні конфлікти зріс після усунення американськими силами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. У цьому контексті коментарі Трампа щодо безпекової ситуації в Мексиці та на Кубі набули для Мехіко особливої ваги.
