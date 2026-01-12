Президент Мексики заявила Трампу о недопустимости военного вмешательства США для борьбы с картелями и "он понял"

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о проведении 15-минутного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В ходе диалога она подчеркнула, что Мексика не нуждается во вмешательстве американских вооруженных сил для борьбы с наркокартелями, несмотря на готовность Вашингтона к проведению операций на иностранной территории. Об этом пишет УНН.

По словам Шейнбаум, разговор состоялся после недавних заявлений Трампа о том, что "картели управляют Мексикой", и его предложений направить военный контингент для их ликвидации. Президент Мексики решительно отклонила эту инициативу, ссылаясь на национальную конституцию и принципы территориальной целостности.

Мы сказали ему, что пока все идет очень хорошо, что в этом нет необходимости, и кроме того, есть суверенитет и территориальная целостность Мексики, и он понял