Президент Мексики заявила Трампу о недопустимости военного вмешательства США для борьбы с картелями и "он понял"

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 2794 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 5948 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 8982 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 11625 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 20780 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 15963 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17914 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 37278 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36616 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29184 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
82%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 29840 просмотра
Ситуация в энергетике: сложнее всего в отдельных районах Киева и на левом берегу Киевщины - Свириденко12 января, 10:45 • 3914 просмотра
Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии12 января, 11:59 • 3574 просмотра
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ12 января, 13:10 • 3406 просмотра
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машинVideo12 января, 13:53 • 4780 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 20780 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 29944 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 37278 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 34635 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 39164 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 32230 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 28014 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 33971 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 36152 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 92219 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

Президент Мексики заявила Трампу о недопустимости военного вмешательства США для борьбы с картелями и "он понял"

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Президент Мексики Шейнбаум отклонила предложение Дональда Трампа о военном вмешательстве США для борьбы с картелями. Она подчеркнула суверенитет Мексики и недопустимость вмешательства во внутренние дела.

Президент Мексики заявила Трампу о недопустимости военного вмешательства США для борьбы с картелями и "он понял"
Фото: AP

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о проведении 15-минутного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В ходе диалога она подчеркнула, что Мексика не нуждается во вмешательстве американских вооруженных сил для борьбы с наркокартелями, несмотря на готовность Вашингтона к проведению операций на иностранной территории. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам Шейнбаум, разговор состоялся после недавних заявлений Трампа о том, что "картели управляют Мексикой", и его предложений направить военный контингент для их ликвидации. Президент Мексики решительно отклонила эту инициативу, ссылаясь на национальную конституцию и принципы территориальной целостности.

Мексиканская нефть прибыла на Кубу вопреки давлению Вашингтона10.01.26, 07:29 • 60039 просмотров

Мы сказали ему, что пока все идет очень хорошо, что в этом нет необходимости, и кроме того, есть суверенитет и территориальная целостность Мексики, и он понял

- заявила Шейнбаум. 

Она также подчеркнула, что Мексика выступает против вмешательства во внутренние дела других государств, о чем прямо сообщила Трампу в контексте последних событий вокруг Венесуэлы.

Призывы к бойкоту ЧМ-2026 по футболу растут из-за угроз Трампа в адрес Мексики10.01.26, 06:08 • 5814 просмотров

Риск прямого вмешательства США в региональные конфликты возрос после отстранения американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этом контексте комментарии Трампа относительно ситуации с безопасностью в Мексике и на Кубе приобрели для Мехико особое значение.

Мексика отвергает возможность военного вмешательства США после операции в Венесуэле06.01.26, 02:31 • 10001 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Куба
Мексика
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты