Президент Мексики заявила Трампу о недопустимости военного вмешательства США для борьбы с картелями и "он понял"
Киев • УНН
Президент Мексики Шейнбаум отклонила предложение Дональда Трампа о военном вмешательстве США для борьбы с картелями. Она подчеркнула суверенитет Мексики и недопустимость вмешательства во внутренние дела.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила о проведении 15-минутного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. В ходе диалога она подчеркнула, что Мексика не нуждается во вмешательстве американских вооруженных сил для борьбы с наркокартелями, несмотря на готовность Вашингтона к проведению операций на иностранной территории. Об этом пишет УНН.
Детали
По словам Шейнбаум, разговор состоялся после недавних заявлений Трампа о том, что "картели управляют Мексикой", и его предложений направить военный контингент для их ликвидации. Президент Мексики решительно отклонила эту инициативу, ссылаясь на национальную конституцию и принципы территориальной целостности.
Мы сказали ему, что пока все идет очень хорошо, что в этом нет необходимости, и кроме того, есть суверенитет и территориальная целостность Мексики, и он понял
Она также подчеркнула, что Мексика выступает против вмешательства во внутренние дела других государств, о чем прямо сообщила Трампу в контексте последних событий вокруг Венесуэлы.
Риск прямого вмешательства США в региональные конфликты возрос после отстранения американскими силами президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В этом контексте комментарии Трампа относительно ситуации с безопасностью в Мексике и на Кубе приобрели для Мехико особое значение.
