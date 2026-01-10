$42.990.27
Призывы к бойкоту ЧМ-2026 по футболу растут из-за угроз Трампа в адрес Мексики

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Международное сообщество обсуждает бойкот ЧМ-2026 из-за заявлений Трампа о военных операциях в Мексике. Это вызвало возмущение, ведь Мексика является партнером по организации турнира.

Призывы к бойкоту ЧМ-2026 по футболу растут из-за угроз Трампа в адрес Мексики

Международное сообщество все активнее обсуждает возможность бойкота Чемпионата мира по футболу 2026 года, который должны совместно принять США, Канада и Мексика. Основной причиной напряженности стали заявления президента США Дональда Трампа о готовности к военным операциям против наркокартелей на территории Мексики. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Детали

Трамп заявил, что США могут начать "атаковать на суше" в Мексике, которую он считает подконтрольной картелям. Это вызвало возмущение, поскольку Мексика является партнером по организации футбольного турнира.

ФИФА установила исторический рекорд: призовой фонд ЧМ-2026 вырастет на 50%17.12.25, 23:00 • 6619 просмотров

Кроме того, активисты указывают на растущую опасность для посетителей из-за жесткой миграционной политики США и недавних инцидентов с участием агентов ICE (Иммиграционной и таможенной службы).

Реакция общественности и лидеров мнений

Ряд известных лиц уже публично отказались от посещения турнира:

  • Мохамад Сафа, дипломат и директор организации Patriotic Vision, отменил свои билеты, заявив, что из-за действий ICE "США стали опасными для посещения".
    • Аджаму Барака, бывший кандидат в вице-президенты США, призвал мир "отделиться от США", начав с футбольного чемпионата и Олимпийских игр.
      • Джордж Галлоуэй, британский политик, назвал поездку на турнир рискованной для жизни.

        Позиция ФИФА

        Ситуацию усложняет тот факт, что в 2025 году Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира ФИФА". Президент организации Джанни Инфантино сейчас сохраняет непоколебимую поддержку администрации Трампа, несмотря на призывы активистов пересмотреть статус США как хозяина игр из-за нарушений прав человека и военной агрессии в Венесуэле.

        Эксперты отмечают, что подобная волна протестов напоминает ситуацию вокруг ЧМ-2022 в Катаре, однако на этот раз она усиливается прямой угрозой суверенитету одного из соорганизаторов турнира. 

        ФИФА снизила цену на билеты на Чемпионат мира до 60 долларов из-за негативной реакции болельщиков по всему миру16.12.25, 22:32 • 5205 просмотров

        Степан Гафтко

        СпортПолитика
        Дипломатка
        Мексика
        Венесуэла
        Дональд Трамп
        Канада
        Катар
        Соединённые Штаты