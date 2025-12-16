$42.250.05
17:02 • 6468 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20 • 13718 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11 • 14439 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35 • 18139 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
16 декабря, 13:38 • 18426 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57 • 22657 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49 • 24233 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 23996 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 28731 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 24164 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
ФИФА снизила цену на билеты на Чемпионат мира до 60 долларов из-за негативной реакции болельщиков по всему миру

Киев • УНН

 • 20 просмотра

ФИФА снизила цену на некоторые билеты на Чемпионат мира до 60 долларов после глобальной негативной реакции болельщиков. Эти билеты будут доступны на каждую игру турнира в Северной Америке и будут распределяться через национальные федерации.

ФИФА снизила цену на билеты на Чемпионат мира до 60 долларов из-за негативной реакции болельщиков по всему миру

ФИФА снизила цену на некоторые билеты на Чемпионат мира для болельщиков после глобальной негативной реакции. Стоимость билетов будет достигать 60 долларов. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

ФИФА заявила, что билеты стоимостью 60 долларов будут доступны на каждую игру турнира в Северной Америке, и они будут поступать национальным федерациям, чьи команды играют. Эти федерации решают, как распределить их между преданными болельщиками, которые посещали предыдущие игры как дома, так и на выезде

- пишет издание.

Отмечается, что количество билетов стоимостью 60 долларов на каждую игру, вероятно, будет исчисляться сотнями, а не тысячами, в той ценовой категории, которую ФИФА сейчас называет "уровень входа для болельщиков".

ФИФА не уточнила, почему именно так резко изменила стратегию, но заявила, что более низкие цены "призваны дополнительно поддержать болельщиков, которые путешествуют и следят за своими национальными сборными на протяжении всего турнира

- добавляет издание.

Самые дешевые цены колеблются от 120 до 265 долларов на игры группового этапа, в которых не участвовали соорганизаторы – США, Канада и Мексика.

Критика со стороны болельщиков, особенно в Европе, относительно планов "динамического ценообразования" плюс дополнительные сборы на платформе перепродажи, управляемой FIFA, росла в течение нескольких месяцев - обе функции распространены в индустрии развлечений США, но не для футбольных фанатов во всем мире.

Напомним

Пять миллионов запросов на приобретение билетов на Чемпионат мира-2026 по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде, было продано с момента открытия последнего этапа продажи билетов, несмотря на критику их стоимости.

Павел Башинский

