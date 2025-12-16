ФИФА снизила цену на билеты на Чемпионат мира до 60 долларов из-за негативной реакции болельщиков по всему миру

ФИФА снизила цену на некоторые билеты на Чемпионат мира для болельщиков после глобальной негативной реакции. Стоимость билетов будет достигать 60 долларов. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

ФИФА заявила, что билеты стоимостью 60 долларов будут доступны на каждую игру турнира в Северной Америке, и они будут поступать национальным федерациям, чьи команды играют. Эти федерации решают, как распределить их между преданными болельщиками, которые посещали предыдущие игры как дома, так и на выезде - пишет издание.

Отмечается, что количество билетов стоимостью 60 долларов на каждую игру, вероятно, будет исчисляться сотнями, а не тысячами, в той ценовой категории, которую ФИФА сейчас называет "уровень входа для болельщиков".

ФИФА не уточнила, почему именно так резко изменила стратегию, но заявила, что более низкие цены "призваны дополнительно поддержать болельщиков, которые путешествуют и следят за своими национальными сборными на протяжении всего турнира - добавляет издание.

Самые дешевые цены колеблются от 120 до 265 долларов на игры группового этапа, в которых не участвовали соорганизаторы – США, Канада и Мексика.

Критика со стороны болельщиков, особенно в Европе, относительно планов "динамического ценообразования" плюс дополнительные сборы на платформе перепродажи, управляемой FIFA, росла в течение нескольких месяцев - обе функции распространены в индустрии развлечений США, но не для футбольных фанатов во всем мире.

Пять миллионов запросов на приобретение билетов на Чемпионат мира-2026 по футболу, который пройдет в США, Мексике и Канаде, было продано с момента открытия последнего этапа продажи билетов, несмотря на критику их стоимости.