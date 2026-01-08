Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности

Вопрос возможного развертывания миротворческой миссии в Украине уже стал предметом международных дискуссий относительно эффективности такого решения. О том, в каких условиях такая миссия может действовать и способна ли она реально обеспечить мир, рассказал журналистке УНН военный эксперт Олег Жданов.

Основным условием классической миротворческой миссии является согласие обеих сторон конфликта. Без этого миссия не будет иметь ни мандата, ни реальной эффективности, говорит Олег Жданов.

Миротворческая миссия будет работать только при условии согласования обеими сторонами конфликта. российская федерация должна согласовать и присутствие миссии на территории Украины, и ее состав. Если же речь идет об операции по принуждению к миру, то это может быть только мандат ООН, который предусматривает вступление в боевые действия - подчеркнул эксперт.

Кроме того, ключевым остается вопрос полномочий миротворцев и их готовности действовать в случае нарушения мира. Военный эксперт отмечает, что без четкого ответа на вопрос применения силы, миротворцы могут превратиться в формальное присутствие.

Самое главное то, какой приказ будет иметь миссия. Вступят ли они в боевые действия с российской федерацией, если она нарушит перемирие? Я думаю, что нет. Ни одна страна не согласится на прямое боевое столкновение с россией. Тогда возникает вопрос: зачем эта миссия? - отметил Олег Жданов.

Отдельно эксперт обратил внимание на заявления российской стороны относительно реакции на возможное присутствие иностранных войск в Украине. По его словам, эти сигналы были озвучены еще раньше и не оставляют пространства для иллюзий.

российская федерация прямо заявляла: первый иностранный солдат, который появится на территории Украины, будет целенаправленно уничтожен. И после этого в москве посмотрят, объявят ли эти страны войну россии. Без согласования другой стороны такие миссии просто не смогут зайти - подчеркнул военный эксперт.

Олег Жданов также подчеркнул, что россия рассматривает любое перемирие как возможность перегруппировки и подготовки к новому этапу боевых действий.

Путин не согласится на прекращение огня, пока не получит выгодный плацдарм. Для него это будет не мир, а оперативная пауза для перевооружения и подготовки к дальнейшему наступлению - отметил Олег Жданов.

По его мнению, международное сообщество имеет достаточно инструментов для реального давления на россию, однако они не применяются в полной мере. Речь идет прежде всего об экономических и финансовых ограничениях.

Механизмы есть, и это не проблема остановить войну. Это вопрос политической воли. Если перекрыть финансовые потоки от нефти и газа, россия долго не продержится. Но это не устраивает отдельные страны - объясняет военный эксперт.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что любые миротворческие инициативы без реальной военной поддержки Украины не дадут результата. Ключевым фактором безопасности он назвал вооружение и способность ВСУ сдерживать агрессию.

Будут оружие и поддержка - Украина выстоит. Не будет оружия - никакие декларации или миротворцы нас не спасут - подытожил Олег Жданов.

