$42.720.15
49.920.12
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 316 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 1232 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 3294 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 4782 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 6108 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 7774 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
10:13 • 14723 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
10:10 • 12211 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 46827 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 37110 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.9м/с
94%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Словакия готова мониторить мирное соглашение в Украине, но без военной помощи - Фицо8 января, 04:35 • 27828 просмотра
Украину накрыла непогода: уже 128 ДТП, есть травмированные, ограничено движение для грузовиков на одной из трасс8 января, 07:54 • 26821 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 24428 просмотра
Непогода в Украине: количество ДТП удвоилось за два часа, из снежных заносов уже вытаскивают автомобилиVideo09:50 • 26176 просмотра
Снегопады бушуют в семи регионах, ограничения для грузовиков ввели еще в одной области, но отменили на ПрикарпатьеPhotoVideo12:02 • 9488 просмотра
публикации
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
13:48 • 3300 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 60444 просмотра
Как правильно выбрать термобелье: простые советы7 января, 11:57 • 65315 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 68395 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 107646 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Алексей Белошицкий
Николас Мадуро
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Ровненская область
Запорожская область
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video08:37 • 24443 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 34234 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 59558 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 78867 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 120458 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Фокс Ньюс

Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что миротворческая миссия в Украине возможна только с согласия обеих сторон конфликта. Он подчеркнул, что без четких полномочий и готовности применять силу миротворцы не будут иметь реальной эффективности.

Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности

Вопрос возможного развертывания миротворческой миссии в Украине уже стал предметом международных дискуссий относительно эффективности такого решения. О том, в каких условиях такая миссия может действовать и способна ли она реально обеспечить мир, рассказал журналистке УНН военный эксперт Олег Жданов.

Детали

Основным условием классической миротворческой миссии является согласие обеих сторон конфликта. Без этого миссия не будет иметь ни мандата, ни реальной эффективности, говорит Олег Жданов.

Миротворческая миссия будет работать только при условии согласования обеими сторонами конфликта. российская федерация должна согласовать и присутствие миссии на территории Украины, и ее состав. Если же речь идет об операции по принуждению к миру, то это может быть только мандат ООН, который предусматривает вступление в боевые действия

- подчеркнул эксперт.

Кроме того, ключевым остается вопрос полномочий миротворцев и их готовности действовать в случае нарушения мира. Военный эксперт отмечает, что без четкого ответа на вопрос применения силы, миротворцы могут превратиться в формальное присутствие.

Подоляк: четыре страны готовы направить миротворцев в Украину после войны26.12.2025, 00:31 • 7482 просмотра

Самое главное то, какой приказ будет иметь миссия. Вступят ли они в боевые действия с российской федерацией, если она нарушит перемирие? Я думаю, что нет. Ни одна страна не согласится на прямое боевое столкновение с россией. Тогда возникает вопрос: зачем эта миссия?

 - отметил Олег Жданов.

Отдельно эксперт обратил внимание на заявления российской стороны относительно реакции на возможное присутствие иностранных войск в Украине. По его словам, эти сигналы были озвучены еще раньше и не оставляют пространства для иллюзий.

российская федерация прямо заявляла: первый иностранный солдат, который появится на территории Украины, будет целенаправленно уничтожен. И после этого в москве посмотрят, объявят ли эти страны войну россии. Без согласования другой стороны такие миссии просто не смогут зайти

 - подчеркнул военный эксперт.

песков: кремль не согласится на военное присутствие ЕС в Украине после подписания мирного соглашения17.12.2025, 13:06 • 3350 просмотров

Олег Жданов также подчеркнул, что россия рассматривает любое перемирие как возможность перегруппировки и подготовки к новому этапу боевых действий.

Путин не согласится на прекращение огня, пока не получит выгодный плацдарм. Для него это будет не мир, а оперативная пауза для перевооружения и подготовки к дальнейшему наступлению

 - отметил Олег Жданов.

По его мнению, международное сообщество имеет достаточно инструментов для реального давления на россию, однако они не применяются в полной мере. Речь идет прежде всего об экономических и финансовых ограничениях.

Механизмы есть, и это не проблема остановить войну. Это вопрос политической воли. Если перекрыть финансовые потоки от нефти и газа, россия долго не продержится. Но это не устраивает отдельные страны

 - объясняет военный эксперт.

Подытоживая, эксперт подчеркнул, что любые миротворческие инициативы без реальной военной поддержки Украины не дадут результата. Ключевым фактором безопасности он назвал вооружение и способность ВСУ сдерживать агрессию.

Будут оружие и поддержка - Украина выстоит. Не будет оружия - никакие декларации или миротворцы нас не спасут

- подытожил Олег Жданов.

Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности07.01.2026, 18:27 • 45134 просмотра

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Жданов Олег
Владимир Путин
Организация Объединенных Наций
Украина