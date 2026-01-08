$42.720.15
Ексклюзив
14:11 • 158 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 994 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48 • 2962 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 4546 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 5940 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09 • 7660 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
10:13 • 14661 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
10:10 • 12170 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 46739 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38 • 37048 перегляди
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що миротворча місія в Україні можлива лише за згоди обох сторін конфлікту. Він наголосив, що без чітких повноважень та готовності застосовувати силу миротворці не матимуть реальної ефективності.

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

Питання можливого розгортання миротворчої місії в Україні вже стало предметом міжнародних дискусії щодо ефективності такого рішення. Про те, за яких умов така місія може діяти і чи здатна вона реально забезпечити мир, розповів журналістці УНН військовий експерт Олег Жданов.

Деталі

Основною умовою класичної миротворчої місії є згода обох сторін конфлікту. Без цього місія не матиме ні мандату. ні реальної ефективності, каже Олег Жданов.

Миротворча місія буде працювати тільки за умови погодження обома сторонами конфлікту. російська федерація повинна погодити і присутність місії на території України, і її склад. Якщо ж ідеться про операцію з примушення до миру, то це може бути лише мандат ООН, який передбачає вступ у бойові дії

- наголосив експерт.

Крім того, ключовим залишається питання повноважень миротворців і їхньої готовності діяти у разі порушення миру. Військовий експерт зазначає, що без чіткої відповіді на питання застосування сили, миротворці можуть перетворитися на формальну присутність.

Подоляк: чотири країни готові надіслати миротворців в Україну після війни26.12.25, 00:31 • 7482 перегляди

Найголовніше те, який наказ матиме місія. Чи вступлять вони в бойові дії з російською федерацією, якщо вона порушить перемир’я? Я думаю, що ні. Жодна країна не погодиться на пряме бойове зіткнення з росією. Тоді виникає питання: навіщо ця місія?

 - зазначив Олег Жданов.

Окремо експерт звернув увагу на заяви російської сторони щодо реакції на можливу присутність іноземних військ в Україні. За його словами, ці сигнали були озвучені ще раніше і не залишають простору для ілюзій.

російська федерація прямо заявляла: перший іноземний солдат, який з’явиться на території України, буде цілеспрямовано знищений. І після цього в москві подивляться, чи оголосять ці країни війну росії. Без погодження іншої сторони такі місії просто не зможуть зайти

 - підкреслив військовий експерт.

пєсков: кремль не погодиться на військову присутність ЄС в Україні після підписання мирної угоди17.12.25, 13:06 • 3350 переглядiв

Олег Жданов, також, наголосив, що росія розглядає будь-яке перемир’я як можливість перегрупування та підготовки до нового етапу бойових дій.

путін не погодиться на припинення вогню, поки не отримає вигідний плацдарм. Для нього це буде не мир, а оперативна пауза для переозброєння і підготовки до подальшого наступу

 - зазначив Олег Жданов.

На його думку, міжнародна спільнота має достатньо інструментів для реального тиску на росію, однак вони не застосовуються повною мірою. Йдеться насамперед про економічні та фінансові обмеження.

Механізми є, і це не проблема зупинити війну. Це питання політичної волі. Якщо перекрити фінансові потоки від нафти і газу, росія довго не протримається. Але це не влаштовує окремі країни

 - пояснює військовий експерт.

Підсумовуючи, експерт наголосив, що будь-які миротворчі ініціативи без реальної військової підтримки України не дадуть результату. Ключовим чинником безпеки він назвав озброєння та спроможність ЗСУ стримувати агресію.

Будуть зброя і підтримка - Україна вистоїть. Не буде зброї - жодні декларації чи миротворці нас не врятують

- підсумував Олег Жданов.

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки07.01.26, 18:27 • 45103 перегляди

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Жданов Олег
Володимир Путін
Організація Об'єднаних Націй
Україна