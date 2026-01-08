Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

Питання можливого розгортання миротворчої місії в Україні вже стало предметом міжнародних дискусії щодо ефективності такого рішення. Про те, за яких умов така місія може діяти і чи здатна вона реально забезпечити мир, розповів журналістці УНН військовий експерт Олег Жданов.

Основною умовою класичної миротворчої місії є згода обох сторін конфлікту. Без цього місія не матиме ні мандату. ні реальної ефективності, каже Олег Жданов.

Миротворча місія буде працювати тільки за умови погодження обома сторонами конфлікту. російська федерація повинна погодити і присутність місії на території України, і її склад. Якщо ж ідеться про операцію з примушення до миру, то це може бути лише мандат ООН, який передбачає вступ у бойові дії - наголосив експерт.

Крім того, ключовим залишається питання повноважень миротворців і їхньої готовності діяти у разі порушення миру. Військовий експерт зазначає, що без чіткої відповіді на питання застосування сили, миротворці можуть перетворитися на формальну присутність.

Найголовніше те, який наказ матиме місія. Чи вступлять вони в бойові дії з російською федерацією, якщо вона порушить перемир’я? Я думаю, що ні. Жодна країна не погодиться на пряме бойове зіткнення з росією. Тоді виникає питання: навіщо ця місія? - зазначив Олег Жданов.

Окремо експерт звернув увагу на заяви російської сторони щодо реакції на можливу присутність іноземних військ в Україні. За його словами, ці сигнали були озвучені ще раніше і не залишають простору для ілюзій.

російська федерація прямо заявляла: перший іноземний солдат, який з’явиться на території України, буде цілеспрямовано знищений. І після цього в москві подивляться, чи оголосять ці країни війну росії. Без погодження іншої сторони такі місії просто не зможуть зайти - підкреслив військовий експерт.

Олег Жданов, також, наголосив, що росія розглядає будь-яке перемир’я як можливість перегрупування та підготовки до нового етапу бойових дій.

путін не погодиться на припинення вогню, поки не отримає вигідний плацдарм. Для нього це буде не мир, а оперативна пауза для переозброєння і підготовки до подальшого наступу - зазначив Олег Жданов.

На його думку, міжнародна спільнота має достатньо інструментів для реального тиску на росію, однак вони не застосовуються повною мірою. Йдеться насамперед про економічні та фінансові обмеження.

Механізми є, і це не проблема зупинити війну. Це питання політичної волі. Якщо перекрити фінансові потоки від нафти і газу, росія довго не протримається. Але це не влаштовує окремі країни - пояснює військовий експерт.

Підсумовуючи, експерт наголосив, що будь-які миротворчі ініціативи без реальної військової підтримки України не дадуть результату. Ключовим чинником безпеки він назвав озброєння та спроможність ЗСУ стримувати агресію.

Будуть зброя і підтримка - Україна вистоїть. Не буде зброї - жодні декларації чи миротворці нас не врятують - підсумував Олег Жданов.

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки