Подоляк: чотири країни готові надіслати миротворців в Україну після війни

25 грудня, 16:14 • 11795 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 40540 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 44806 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 56392 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 29208 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 23080 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 17547 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 61479 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 77863 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34531 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 40532 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 61478 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 45102 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 77862 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 63217 перегляди
Подоляк: чотири країни готові надіслати миротворців в Україну після війни

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати миротворчий контингент в Україну після завершення війни. Це підтвердив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши на необхідності міжнародної участі у стримуванні росії.

Подоляк: чотири країни готові надіслати миротворців в Україну після війни

Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати свій миротворчий контингент до України після завершення війни. Про це в інтерв’ю Новини.LIVE повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, інформує УНН.

Деталі

За його словами, Україна не повинна самостійно нести тягар стримування росії - до цього процесу мають долучатися міжнародні партнери.

Виникає питання: хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені

- сказав Подоляк.

Він також зазначив, що війна призведе до глибокого переформатування європейського простору: Україна рухатиметься до Європи, а ЄС буде змушений переосмислити свій спосіб життя - він стане більш аскетичним, мілітарним та антиросійським.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру.

Британія завершує підготовку військ для миротворчої місії в Україні 18.12.25, 07:08 • 18726 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Воєнний стан
Війна в Україні
Марк Рютте
НАТО
Михайло Подоляк
Франція
Велика Британія
Німеччина
Туреччина
Україна