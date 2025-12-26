Подоляк: чотири країни готові надіслати миротворців в Україну після війни
Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина готові надіслати миротворчий контингент в Україну після завершення війни. Це підтвердив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, наголосивши на необхідності міжнародної участі у стримуванні росії.
За його словами, Україна не повинна самостійно нести тягар стримування росії - до цього процесу мають долучатися міжнародні партнери.
Виникає питання: хто буде фінансувати все? Хто буде присутній для того, щоб інтегрувати все в єдину систему і хто буде модерувати процеси стримування росії? І тоді виникає питання, що тут мають бути присутні представники інших країн, які в цьому зацікавлені
Він також зазначив, що війна призведе до глибокого переформатування європейського простору: Україна рухатиметься до Європи, а ЄС буде змушений переосмислити свій спосіб життя - він стане більш аскетичним, мілітарним та антиросійським.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що деякі європейські країни висловили готовність надіслати війська до України для збереження миру.
