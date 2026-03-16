Дизель і газ різко подорожчали: як змінилися ціни на АЗС за тиждень

Київ • УНН

 • 3296 перегляди

За тиждень дизель подорожчав на 4,52 грн, а автогаз на 1,81 грн. Ціни на бензин А-95 залишилися стабільними, попри напруженість на світовому ринку.

Загострення ситуації на Близькому Сході в першій половині березня посилило знервованість на енергетичних ринках і створило додатковий тиск на ціни нафтопродуктів. 

На українському роздрібному ринку реакція виявилася нерівномірною. Якщо бензин А-95 і А-95+ за тиждень, з 9 по 16 березня, майже не здорожчав, то дизельне пальне та автогаз продемонстрували вже помітне зростання. Зовнішній нафтовий шок поки що не трансформувався у фронтальне подорожчання всіх видів пального, але окремі сегменти ринку почали закладати нові витрати значно швидше.

Що відбулося з цінами на вітчизняних АЗС за тиждень, розбирався УНН. 

А-95 на ринку: ціна без системного руху

У сегменті бензину А-95 різкого тижневого стрибка не відбулося. Подорожчання зафіксували лише у двох мережах. У БРСМ-нафта літр подорожчав із 66,99 грн до 67,99 грн, тобто на 1 грн, або на 1,49%. У Marshal ціна також зросла на 1 грн, з 67,99 грн до 68,99 грн, що відповідає підвищенню на 1,47%.

Водночас в інших мережах ціни не змінилися, а в Авантаж 7 бензин навіть подешевшав з 70,00 грн до 67,95 грн за літр. Це зниження на 2,05 грн, або на 2,93%.

У підсумку проста середня ціна А-95 по всіх зазначених мережах не зросла, а символічно знизилася: з 68,81 грн/л до 68,80 грн/л. Формальна різниця становить близько 0,004 грн/л, або приблизно мінус 0,01%.

Експерти пояснюють: попри різкий зовнішній інформаційний фон і стрибок нафтових котирувань, масового перегляду цін на стандартний бензин поки не сталося. Частина операторів, ймовірно, ще працює на раніше закуплених обсягах або не готова швидко переносити зовнішній шок у роздріб. Тому в сегменті А-95 наразі йдеться радше про точкову реакцію окремих мереж, а не про ринковий тренд.

 А-95+: підвищення є, але воно локальне

Преміальний бензин теж поки не демонструє широкого розвороту в бік стійкого зростання. Ринок не підтверджує сценарій, за якого будь-яка ескалація на нафтовому ринку автоматично і синхронно підіймає роздрібні ціни на всі бензинові позиції. Навпаки, наразі маємо вибіркове підвищення, без консолідованого руху більшості мереж.

За тиждень А-95+ здорожчав лише в однієї мережі. У Marshal ціна зросла з 70,99 грн до 71,99 грн за літр. Це плюс 1 грн, або близько 1,41%.

В інших мережах ціни залишилися без змін. Через це середня ціна по сегменту підвищилася лише незначно: з 72,12 грн/л до 72,22 грн/л. Це плюс 0,10 грн, або приблизно 0,14%.

Дизель: найсильніша реакція в ціні за тиждень

Найпомітніше за період з 9 по 16 березня подорожчало дизельне пальне. Середня ціна по всіх зазначених мережах зросла з 71,38 грн/л до 75,90 грн/л. Це плюс 4,52 грн за літр, або 6,33%.

Подорожчання охопило майже весь ринок. Найбільший приріст зафіксовано у AMIC: плюс 7,00 грн, або 10,00%. У UPG дизель подорожчав на 6,00 грн, або 8,34%. У SOCAR, OKKO та WOG зростання також склало по 6,00 грн, або 8,11%. У MANGO ціна піднялася на 5,01 грн, або 6,96%, в Авантаж 7 – на 4,95 грн, або 6,88%.

У BVS, Укрнафті та БРСМ-нафта дизель подорожчав на 4,00 грн, або 5,72%. У Маркет зростання також склало 4,00 грн, або 5,56%. У KLO – плюс 3,30 грн, або 4,31%. У Marshal – плюс 3,00 грн, або 4,23%. Без змін ціна залишилася лише у Shell.

Саме дизель став головним індикатором того, що зовнішній нафтовий шок уже почав переходити в український роздріб. На відміну від бензину, тут реакція була не точковою. Це дає підстави говорити, що оператори значно швидше переглядають дизельні ціни, коли зростають ризики нових закупівель і логістичних витрат.

Автогаз: зростання значне, але слабше за дизель

Ціни на автогаз за тиждень також помітно пішли вгору, хоча масштаби підвищення були дещо меншими, ніж у сегменті дизеля. Середня ціна по всіх зазначених мережах зросла з 40,45 грн/л до 42,26 грн/л. Це плюс 1,81 грн за літр, або близько 4,48%.

Найбільше ціна зросла у WOG – на 4,00 грн, або 9,53%. У UPG автогаз подорожчав на 3,40 грн, або 8,50%. У SOCAR зростання склало 3,00 грн, або 7,15%, у OKKO – також 3,00 грн, або 7,14%. У AMIC – плюс 2,50 грн, або 6,25%.

Без змін залишилися ціни у Shell та Маркет.

У цьому випадку експертна думка майже одностайна: навіть той вид пального, який довго залишався відносно дешевшою альтернативою для водіїв, теж почав реагувати на нові ризики зовнішнього ринку.

Станом на зараз бензин ще тримається внаслідок стриманості мереж, а дизель і газ уже почали відображати нову собівартість та очікування дорожчих постачань.

Водночас зовнішній фон, який продовжує впливати на український ринок палива, залишається жорстким. 

Reuters повідомляє, що перебої в районі Ормузької протоки зачіпають маршрут, через який проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти й LNG, а аналітики та урядові прогнози США очікують, що навіть у разі деескалації повернення постачання до норми не буде швидким. 

Тому ризик подальшого перегляду роздрібних цін в Україні, насамперед у сегментах дизеля та автогазу, зберігається і в найближчі тижні. 

Олександра Василенко

