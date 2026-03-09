Експерт пояснив, чому насправді зросли ціни на дизельне пальне

На тлі обговорень навколо того, чи дійсно є вагомі підстави для різкого подорожчання пального, враховуючи наявні залишки ресурсів, експерт паливного ринку Сергій Куюн пояснив з чим насправді пов’язане зростання цін на дизель в Україні. Про це він розповів під час брифінгу в медіацентрі, передає УНН.

Деталі

"Основне в чому я бачу нерозуміння суспільства, політиків - як же так, в нас же запаси старі по 50 лежать, а чого ж вони вже піднімають (ціну.ред)?. Дуже просто: давайте уявімо, що ми взяли і продали все по 50. А купити тобі треба вже по 80. От з сьогоднішнього дня, сьогоднішнє котирування - 1300 приблизно доларів - це 80 гривень на кордоні. І ця ціна, вона буде вже наприкінці тижня в Україні" - наголосив Сергій Куюн.

Експерт з паливного ринку додав, що при зростанні ціни на пальне компанії можуть купити менші обсяги.

"Тобто фактично ти можеш купити лише половину обсягу. У тебе обсяг був раніше по 50, а тепер ти можеш купити по 80 лише на два тижні. Питання: а що робити ще два тижні в місяць?" - каже Сергій Куюн.

Сергій Куюн також наголосив, що ціни в Україні зростають навіть повільніше, ніж на біржах.

"Все одно ми" біжимо" досить повільно, тому що, ціна на дизельне пальне зросла майже на 30 гривень на біржі за тиждень, а в нас вона зросла на 10, на 8 - не на 30. Тобто ось у цьому і є, все ж таки, вплив тих запасів" - наголосив експерт з паливного ринку

А також додав: "Наприклад, у Німеччині. Нідерландах, за минулий тиждень плюс 31 євроцент на літр - це плюс 16 гривень. Це темпи".

Нагадаємо

Ціна на нафту в неділю перевищила 100 доларів за барель, вперше перетнувши цю позначку з часів вторгнення росії в Україну у 2022 році.