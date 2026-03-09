$43.730.0850.540.36
ukenru
16:44 • 2064 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Fox News

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням

Київ • УНН

 • 2070 перегляди

Глава МЗС розкритикував законопроєкт Угорщини щодо вилучених активів українського банку. Україна обіцяє покарати винних за крадіжку та викрадення людей.

В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на бажання Угорщини "легалізувати" вкрадені кошти українського держбанку і наголосив - Будапешт занурюється у спіраль беззаконня, передає УНН.

Угорщина занурюється у спіраль беззаконня. Після крадіжки грошей українського державного банку вони тепер висувають законопроєкт, щоб "легалізувати" її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав. Вони лише додають беззаконня до беззаконня 

- заявив Сибіга.

Дипломат наголосив, що Україна притягне до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, але й передусім за жорстоке поводження із сімома громадянами України в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин.

МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів

Додамо

Представник керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав до парламенту законопроєкт, за яким вилучені гроші та цінності українського Ощадбанку залишатимуться під арештом до кінця розслідування.

Нагадаємо

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. 

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю 6 березня.

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини. Відомості внесено до ЄРДР за статтями про незаконне позбавлення волі та захоплення заручників.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Золото
Національна поліція України
Ощадбанк
Угорщина
Україна