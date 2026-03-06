В Угорщині стверджують, що вже "вислали" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто

В Угорщині заявили, що сімох громадян України, затриманих з інкасаторськими авто з партією грошей та золота в Угорщині, уже було вислано з країни у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Index.

Деталі

"На основі розслідування, проведеного Національною податковою та митною службою Угорщини, було встановлено дані про сімох затриманих громадян України", - ідеться у повідомленні.

"З огляду на це, їх було депортовано з Угорщини у п'ятницю", - зазначається у поідомленні.

Національна податкова та митна служба у четвер заарештувала сімох громадян України та два броньовані інкасаторські авто, які перевозили з Австрії до України загалом 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, повідомила податкова служба країни.

"Уряд вимагає негайної відповіді та пояснень від України щодо готівкових поставок до Угорщини", - сказано у повідомленні і наводяться слова міністра закордонних справ і торгівлі Петера Сійярто, який поставив запитання, що це за гроші.

Контекст

Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.

НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".

Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.

Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагала від Угорщини звільнення громадян та пояснень щодо затримання.