НБУ відправляє команду до Будапешта через затримання інкасаторських авто Ощадбанку
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний направив команду до Будапешта для з'ясування ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Україна вимагає від Угорщини звільнення громадян та пояснень щодо затримання.
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що команда НБУ їде до Будапешта, щоб з'ясувати ситуацію із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку, пише УНН.
Оперативно по ситуації із захопленими інкасаторськими бригадами та машинами Ощадбанку. Мій заступник Олексій Шабан з командою банку терміново відбуває у відрядження до Будапешта для прояснення ситуації. Тримаємо питання на контролі. Паралельно опрацьовуємо звернення до наших партнерів та регуляторів з цього питання, зокрема у частині дотримання процедур CIT-контролю в єврозоні та відповідних дій угорської сторони
Він вказав, що "українські громадяни не залишаться сам на сам у цій ситуації".
"Ми вимагаємо від влади Угорщини офіційної інформації про причини затримання працівників Ощадбанку", - зазначив Пишний.
Контекст
Ощадбанк заявив про безпідставне затримання двох інкасаторських автомобілів та зникнення семи працівників в Угорщині 5 березня. У машинах перевозили 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кілограмів золота.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив захоплення сімох співробітників Ощадбанку силовими структурами Угорщини в Будапешті. Україна розцінює це як злочинне захоплення заручників та готує звернення до ЄС.
НБУ також випустив заяву щодо захоплення інкасаторських машин Ощадбанку та незаконного утримання співробітників бригади інкасації на території Угорщини, вказавши, що "вимагає від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їх затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу".
Угорщина на ранок 6 березня досі не надала доступу українським консулам до семи громадян, захоплених у Будапешті. Україна вимагає їхнього негайного звільнення та готує звернення до ЄС.